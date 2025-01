Exbailarina de Amy Gutiérrez, la acusa de meterse con su novio: "Te encanta ser la víctima"

Amy Gutiérrez es una de las artistas de salsa más conocidas en el Perú que viene avanzando a nivel internacional. Ahora, la joven cantante acaba de ser acusada por su exbailarina por presuntamente meterse en su relación sentimental, antes de ser retirada de su orquesta.

A través de sus redes sociales, la bailarina Claudia López comparte un comunicado donde revela que una artista se habría metido en su última relación amorosa. Después, cuenta que se atrevió a contar lo sucedido, debido a que no habría sido la única persona a quién habría dañado.

"Me atrevo a escribir todo esto porque no sabía cuántas personas están implicadas en esto... y a cuántas ha lastimado. Si vas a hacer perr*****, da la cara. Ah, pero sin llorar porque te encanta ser la víctima. Las mentiras son una marca en tu vida. Engañaste a tu novio con su mejor amigo... ¡con su mejor amigo! Y la novia del amigo era tu amiga. te encanta tener lo que no es tuyo y no hablo de solo cosas", escribe en sus redes.