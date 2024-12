Amy Gutiérrez reveló que le ofrecieron ser dama de compañía: "Fue horrible, me sentí muy mal"

Dentro de la salsa, Amy Gutiérrez es una de las cantantes más queridas del Perú que viene avanzando a nivel internacional. Durante una entrevista, la salsera reveló que también sufrió propuestas indecentes como Daniela Darcourt.

En una entrevista con el diario El Trome, la artista Amy Gutiérrez estuvo hablando sobre su carrera musical y contó que en un momento le propusieron ser dama de compañía. Como se recuerda, Daniela Darcourt reveló que le hicieron propuestas indecentes a cambio de dinero.

"Daniela Darcourt comentó que una vez le ofrecieron veinte mil dólares para irse con un hombre. ¿Te ha pasado algo similar?" , le preguntaron y Amy Gutiérrez afirmó: "Si, hace años, cuando era más joven me ofrecieron ser dama de compañía, fue horrible y me sentí muy mal".

La cantante de salsa reveló que este año disfrutó su soltería y lo utilizó para sanar muchas heridas, como dependencias emocionales que tenía con sus antiguas parejas. Ahora, se encuentra en una nueva etapa donde se quiere mucho más donde ha aprendido de muchas enseñanzas.

Luego, afirmó que no está apurada de encontrar el amor porque lo que ama ahora es su música y se encuentra enfocada en su carrera. Además, comenta que en su vida ha ha tenido relaciones tóxicas, pero que también en esas relaciones tuvieron bellos momentos y no está presionada a tener otra relación.

"No estoy apurada en encontrar el amor ahorita, estoy enamorada de mi música, de mi público y de la gente que me rodea. A veces he tenido suerte, pero otras no. La suerte es por ratos, tampoco voy a decir que todas mis relaciones han sido horribles, ha habido momentos feos, pero también momentos lindos que guardo en mi corazón. He aprendido a no guardar resentimiento", afirmó.