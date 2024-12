Magaly contra John Kelvin tras dar positivo en examen toxicológico: "No es un ejemplo para sus hijos"

El cantante John Kelvin estuvo arrestado nuevamente hace casi un mes, donde habría agredido físicamente contra su expareja Glenda Rodríguez. Ahora, Magaly Medina ha expuesto los resultados de su examen toxicológico, donde ha dado positivo y le manda un consejo a Dalia Durán para que cuide a sus hijos.

A inicios de noviembre, se informó del arresto policial de John Kelvin y su expareja Glenda Rodríguez por agresión. En aquel momento, las autoridades policiales le realizaron exámenes toxicológicos para ambos. Ahora, Magaly Medina ha anunciado en su último programa los resultados de las pruebas.

La conductora de televisión expresó su opinión acerca de esta situación, donde el artista John Kelvin sigue demostrando que no ha cambiado y sigue en sus mismos vicios. Magaly Medina le recuerda Dalia Durán que cuando ella lo denunció hace varios años por agresión física y sexual, también informó que consumía droga.

"Ella también en su momento lo acusó de drogadicto. Como un hombre detenido hace unos días, que hemos visto en los últimos tiempos dando tumbos de caerse de borracho por las calles y madrugadas, lo hemos encontrado por ahí dando pena y lástima. ¿Qué cree Dalia Durán? porque se acerca la navidad y milagro de Papa Noel ¿Él cambio? ¿Ya no va ser la persona violenta o limpia de alcohol y drogas?" , menciona Magaly.

Luego, la conductora aconseja a Dalia Durán que John Kelvin es una persona que no cambiará, ya que ha estado en estos vicios por muchos años. Incluso, comentó que debe tener cuidado que esté con sus hijos porque una persona con esos problemas, no seria un buen ejemplo.

"Ese no es el mejor ejemplo para tus hijos pequeños, porque un padre que se droga, se alcoholiza, no es un ejemplo, no es bueno tenerlo cerca de los niños. Se portará bien dos días, tres días y después, ella ya lo sabe, lo conoce. Ningún hombre o mujer cambia de un día para otro, más aún cuando ha tenido vicios que ha mantenido por largos años", indicó.