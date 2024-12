John Kelvin y Dalia Durán ignoran las críticas tras lucirse juntos: "Las imágenes hablan por sí solas"

Hace unos días, salieron unas imágenes donde dejaron perplejos a muchas personas. El cantante John Kelvin y Dalia Durán fueron vistos juntos en familia paseando, yendo a comer y al cine. Ante ello, se cuestionó las denuncias anteriores que se habían realizado y sobre las medidas de restricción que están dispuestas.

Magaly Medina compartió las imágenes de John Kelvin y Dalia Durán juntos en un centro comercial junto a sus hijos. Tras el trauma que había recibido la cubana hace un par de años en manos del cantante, la conductora de TV quedó sorprendida por verlos juntos nuevamente. Ante ello, el programa América Hoy recopiló las declaraciones del artista y su aún esposa.

"Algo me comentaron, la verdad yo no ando muy pendiente de lo que hablan o no hablan, pero si me comentaron algo sobre las imágenes que salieron", expresó Dalia Durán afirmando que no se encuentra al tanto de los que hablan de su vida.