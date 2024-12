Milett Figueroa protagoniza fuerte altercado con jurado de 'Cantando 2024': "Hablo lo que se me da la gana"

Milett Figueroa se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras un acalorado altercado con Flavio Mendoza en el reality argentino 'Cantando 2024'. La situación escaló hasta llevar a la renuncia del jurado en pleno programa, dejando a los espectadores atónitos.

El incidente se desató cuando Figueroa, incomodada por un comentario del jurado argentino, decidió expresar su opinión sobre la extensa intervención de Mendoza. Este intercambio verbal no solo evidenció la tensión entre ambos, sino que también culminó en una inesperada renuncia que ha dejado a la audiencia en estado de shock. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa y su tenso altercado con jurado de 'Cantando 2024'

La controversia se desató cuando Milett Figueroa realizó un comentario sobre la prolongada intervención de Flavio Mendoza, quien había abordado extensamente el tema del vestuario de los participantes.

"Ya se habló del vestuario, no voy a hacer hincapié en ese tema, se dijo mucho y muy largo todo", manifestó la modelo, generando una reacción negativa en Mendoza. Este, con tono firme, respondió: "Yo hablo lo que quiera hablar y el tiempo que quiera hablar".

No obstante, la actriz insistió en que su observación no estaba dirigida a nadie en específico, enfatizando que sus palabras no debían interpretarse como un ataque personal.

El tono sarcástico de Mendoza intensificó la atmósfera, y sin dudar, lanzó una afirmación directa: "Sabemos que fuiste la primera dama y que nadie se atreve a cuestionarte". La respuesta de Milett fue inmediata y firme, concluyendo la discusión con determinación: "Expongo mi opinión. Hablo lo que quiero, para eso hay uno, dos, tres, hasta vara hay, y continuaré opinando".

Jurado Flavio Mendoza renunció en vivo

El reciente y tenso intercambio de opiniones en el reality culminó con la renuncia en vivo de Flavio Mendoza. La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter, lo que sorprendió a los seguidores del programa.

"Renunció Flavio Mendoza. Renunció Rocío Quiroz", publicó De Brito, aunque hasta el momento no se han especificado las razones que llevaron a estas renuncias.

Por último, este reciente altercado entre Milett Figueroa y Flavio Mendoza sorprendió a los televidentes y generó una ola de incertidumbre en torno a 'Cantando 2024'. La renuncia de Mendoza, figura clave del jurado, junto con la salida de Rocío Quiroz, ha dejado al certamen en una situación delicada. La audiencia se cuestiona si esta controversia tendrá un impacto duradero en el programa o si, por el contrario, dará paso a una serie de transformaciones en su formato.