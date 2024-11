Laura Bozzo defiende a Cristian Zuárez de Magaly: "Aquellos que están hablando esas idioteces, no te conocen"

Desde la entrega de los premios Martín Fierro, se ha creado una gran polémica donde los dimes y diretes entre Cristian Zuárez y Magaly Medina, no tienen cuando acabar. Ahora, la peruana Laura Bozzo salió a defender a su expareja ante la conductora de televisión.

Cristian Zuárez se ha envuelto en una polémica tras haber recibido el premio Martin Fierro de Hablando Huevadas en el último fin de semana. Ante ello, la primera en criticar tal hecho fue la madrina de los cómicos, Magaly Medina, quien se fue con todo contra el argentino.

Ahora, su expareja Laura Bozzo ha salido para defenderlo de las actuales acusaciones y antiguas, donde lo apuntaban como 'mantenido'. La conductora de televisión se comunicó por medio de una llamada cuando se realizaba la entrevista al cantante argentino en un programa de televisión.

"Hay que ser honesto en esta vida. Toda la música del programa la hiciste tú. Todos aquellos que están hablando esas idioteces, no conocen a Laura Bozzo, ni te conocen (...) Tú tenías un sueldo en Televisa alrededor de 10 mil dólares, has tenido mucho dinero que has ganado en Telemundo", expresó en una llamada.