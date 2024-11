¿Cancelaron presentación musical de Milett Figueroa en "Cantando 2024"?: Su mamá explica qué pasó

La ausencia de Milett Figueroa en la apertura de la esperada sección "Family Day" de "Cantando 2024" generó una ola de rumores sobre su permanencia en el programa. Sin embargo, Doña Martha Valcárcel, madre de la modelo, salió al frente para aclarar por qué Milett no cantó en el programa.

Mamá de Milett Figueroa aclara por qué no cantó en reality

La participación de Milett Figueroa en "Cantando 2024" ha estado en el centro de atención desde su llegada al programa. En especial, la noticia de que la modelo y cantante iba a participar en el "Family Day", una sección donde los famosos cantan acompañados de sus seres queridos, despertó gran expectativa. Sin embargo, su presentación nunca se dio, lo que provocó varios rumores sobre lo que realmente sucedió.

Doña Martha Valcárcel, madre de Milett, salió al paso de los rumores y aclaró lo que ocurrió detrás de lo sucedido. En una entrevista, Martha fue clara al explicar que su hija no fue retirada del programa, sino que simplemente no estaba preparada para cantar.

Según Martha, la razón principal fue que Milett no había tenido tiempo de ensayar y no quería arriesgarse a una mala presentación.

"La conductora Flor le dijo: 'Milett, qué tal su abres el Family day de Cantando'. Entonces, Milett dijo: 'No, no, no. No me he preparado ni nada'. Porque para cantar hay que prepararse. Sino vas a ser la burla, como la vez pasada", recordó la señora Valcárcel, refiriéndose a un incidente anterior en el que Milett no tuvo el mejor desempeño por problemas técnicos de sonido.

Martha también aclaró que su mala presentación en un programa de Gisela, un video que se hizo viral, no tuvo nada que ver con la calidad de la voz de Milett, sino con los problemas de equipo.

"No fue por la voz, sino porque no tenía retorno. Y eso lo saben los técnicos", explicó. Para ella, era importante que su hija tuviera el equipo adecuado para que su presentación fuera exitosa. "Yo le dije: 'Mamita, lo que tienes que hacer es ensayar y cantar una canción con un buen micro. No es cuestión de lanzarse a la loca'", añadió con cariño.

Además, Doña Martha desmintió las versiones que afirmaban que Milett Figueroa había sido retirada del show.

"Ya sabes que las polémicas las inventan porque sino no hay rating... Nadie la bajó, ni nada. Simplemente va a presentar algo, va a haber una sorpresa. O sea, poco a poco se llega lejos, no se apuren. Pero de que la bajaron o la sacaron, no. Son inventos ", sentenció.

Mamá de Milett Figueroa explica que pasó con presentación que no se dio en "Cantando 2024". (América Hoy)

Con respecto a los rumores sobre una posible visita de Milett y su novio, Marcelo Tinelli, a Perú para pasar la Navidad, Martha también aclaró que depende de las obligaciones de Marcelo.

"Está en ellos, eso. Porque hay mucho trabajo para Marcelo, tiene muchas obligaciones, pero estamos en eso. Si no vienen, voy yo. Porque sola no voy a poder pasar la Navidad", dijo entre risas, dejando claro que, si es necesario, ella misma viajará.

Milett Figueroa desmintió cancelación de su show

Por su parte, Milett Figueroa también reaccionó a las versiones que hablaban de su cancelación en "LAM". En un programa en vivo, la cantante mostró su sorpresa al enterarse de que se había dicho que la habían sacado del show.

"¿Por qué? ¿Quién? No, no, no. No desesperen, lo bueno se hace esperar", afirmó con seguridad, dejando en claro que está más que lista para lo que viene.

Con las aclaraciones de Doña Martha y las palabras de Milett, parece que la polémica en torno a la cancelación de su presentación en "Cantando 2024" finalmente llega a su fin. Los fans de Milett continúan expectantes, esperando verla brillar en el escenario en el futuro cercano.