Milett Figueroa se emocionó y rompió en llanto en "Cantando 2024": "A mí me pasaron cosas"

Milett Figueroa, jurado del reality argentino "Cantando 2024", sorprendió a todos con una emotiva reacción durante la última gala del programa. La presentadora no pudo contener las lágrimas tras la presentación de Benito Fernández y su compañera Evelyn Basile, mostrando su lado más humano y vulnerable.

"A mí me pasaron cosas. A mí me conmueve la ternura y eso es algo que siempre me pasa", confesó con la voz entrecortada. Esta declaración reveló la profunda conexión emocional que siente con las actuaciones que ve en el escenario.