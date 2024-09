Milett Figueroa responde a Ángel de Brito tras ser llamada 'parásita': "¿Cuál es tu problema?"

La tensión entre Milett Figueroa y el conductor argentino Ángel de Brito ha tomado protagonismo en redes sociales. Todo comenzó cuando la madre de Milett, Doña Martha Valcárcel, mencionó al presentador en una entrevista, lo que desató la furia de De Brito.

La historia se inició cuando Martha Valcárcel, en una charla con su sobrina, contó que había llamado a Marcelo Tinelli para quejarse de los comentarios negativos que De Brito había hecho sobre su hija, quien ahora es jurado en el reality "Cantando 2024".

Al enterarse de sus declaraciones, Milett no dudó en responder. "Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto", escribió la modelo en sus redes.