Milett Figueroa critica su experiencia en antiguo reality de Gisela: "Me imponían las canciones"

Milett Figueroa, quien ha debutado como jurado en el concurso de canto "Cantando 2024", no ha dudado en expresar sus críticas sobre su experiencia en el reality "El artista del año", que era conducido por Gisela Valcárcel. La actriz peruana reveló que en su paso por ese programa no tuvo la libertad de elegir las canciones que quería interpretar.

Durante su participación en "El artista del año" en 2018, Milett tuvo que enfrentarse a una dura competencia, con artistas como Yahaira Plasencia y Micheille Soifer. Sin embargo, fue eliminada en la segunda gala, lo que generó comentarios sobre su talento vocal. Cuatro años después, regresó al mismo programa, pero nuevamente fue eliminada, esta vez tras cantar "Mala fama" de Danna Paola.

Frente a las cámaras de "LAM", Milett comentó: "A mí me imponían mucho las canciones que yo cantaba en un reality y nunca me dejaron cantar algo que yo quería, entonces, por contrato, tenía que acatar la situación". Estas palabras han encendido el debate sobre la falta de libertad creativa en estos concursos.

La artista ha comenzado su carrera en Argentina y su rol como jurado ha sido un tema candente. Algunos críticos han cuestionado su experiencia para calificar a los concursantes, pero su pareja, Marcelo Tinelli, y su madre han salido en su defensa.

Milett Figueroa, quien también ha explorado diferentes carreras, como Negocios Internacionales y Diseño de Interiores. Finalmente, se dedicó al modelaje y la actuación.

En su nuevo papel como jurado, Milett ha prometido ser rigurosa en sus evaluaciones hacia los participantes de "Cantando 2024".

"No siento que tenga que caretear nada. No me gusta poner buenos puntajes para que no me odien. Yo haré lo que espero que hubieran hecho conmigo: ayudarme", afirmó, mostrando su compromiso con el crecimiento de los concursantes.