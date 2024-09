¡Sacó las garras! Doña Martha encara EN VIVO a Janet Barboza tras críticas a Milett Figueroa

Milett Figueroa ha enfrentado varias críticas por su papel como jurado en "Cantando 2024", lo que llevó a su madre, Martha Valcárcel, a intervenir para defenderla públicamente. Esto dio lugar a un tenso intercambio entre Martha y Janet Barboza, ocurrido durante una llamada en el programa América Hoy.

Ante ello, la madre de Milett Figueroa encaró a Janet Barboza tras las diferentes críticas en contra de la la participación de la modelo peruana en el reality de canto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La madre de Milett Figueroa, se enlazó EN VIVO con América Hoy este 25 de septiembre y aclaró que su hija recibe todo el apoyo de los argentinos tras su debut como jurado en el reality 'Cantando 2024'. En ese sentido, empezó respondiendo a los detractores que ha tenido su hija tras su participación en el programa argentino.

Después de estos comentarios, la conocida 'Rulitos' expresó que tampoco está de acuerdo con las críticas que realiza la modelo. Ante esto, Marthita no dudó en defender a su hija y confrontó a la presentadora.

"Las devoluciones que quieran hacer son perfectas, pero Janet me encantaría que no quieras igualarte a una persona que no es muy querida", dijo en plena llamada telefónica dejando sorprendidos al resto de presentadores. "Si me han llamado deben dejarme hablar", acotó.