Kike Suero revela que 'Chibolín' lo ayudó cuando más lo necesitaba: "Siempre ha sido muy servicial"

La detención preliminar de Andrés Hurtado ha generado diversas reacciones, especialmente entre las personalidades del espectáculo peruano. Esta vez fue el cómico Kike Suero quien habló sobre el popular Chibolín, a quien recuerda con mucho cariño ya que trabajaron juntos y fue quien lo ayudó cuando no tenía dinero, según reveló el mismo.

El cómico concedió una entrevista un conocido medio local en la que aseguró que se siente apenado por la situación que vive Andrés Hurtado actualmente. Asimismo, destacó que todos son inocentes hasta que se prevé lo contrario.

En otro momento de la entrevista, Kike revela que fue compañero de trabajo de Andrés Hurtado en 'Astros de la Risa', por lo que siempre que se encuentran en el trabajo se saludan afectuosamente y el conductor de televisión le ha dicho en más de una oportunidad que le gusta su manera de de contar chistes.

Por otro lado, Kike también recordó la vez que Andrés Hurtado lo ayudó económicamente cuando estaba enfermo y sin trabajo. Según el cómico, Hurtado le regaló víveres y dinero dinero en efectivo.