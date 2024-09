Mónica Cabrejos apenada por el caso de Andrés Hurtado, pero niega ser su amiga: "Nunca me ha hecho un favor"

Mónica Cabrejos se solidarizó con Andrés Hurtado, quien se encuentra detenido en la Prefectura de Lima en espera de una decisión judicial. La ex vedette no dudó en expresar lo apenada que estaba por lo que está sucediendo con 'Chibolin' ya que compartieron un lugar de trabajo hace varios años.

La exconductora de 'Al Sexto Día' conversó con un conocido medio local y aseguró que cuando un caso llega a las vías judiciales es mejor esperar la decisión de las autoridades, aunque eso no evita que sienta lástima por Hurtado, quien fue su compañero de canal durante muchos años.

"Me da mucha tristeza ver a un compañero de tantos años en una situación así, pero cuando un caso está judicializado hay que esperar las decisiones que tomarán las autoridades. Creo que a todos nos toca esperar que va a pasar, no soy su amiga personal pero lo considero un buen compañero de trabajo", expresó en diálogo con Trome.

En otro momento de la entrevista, la también psicóloga resaltó que tiene una relación medianamente cercana con la familia de 'Chibolín', mas no los considera sus amigos. Además, hizo énfasis en que el ex conductor de televisión nunca le hizo un favor personal.

"En los últimos tiempo coincidimos en Panamericana, creo que hemos hablado unas cuatro veces por teléfono y he ido a su programa como invitada. También conozco a la mamá de Josethy y Génesis porque trabajé con ella en 'JB'. No es mi mejor amigo pero si una persona a la que le tengo un aprecio y cariño. Nunca me ha hecho un favor, a mí nunca me gusta pedir favores", concluyó.