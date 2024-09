Magaly Medina a Jefferson Farfán tras supuesta indirecta sobre su viaje: "Me parece estúp*do"

La popular periodista Magaly Medina ha salido al frente tras las especulaciones sobre su vínculo con el escándalo de Andrés Hurtado, mejor conocido como 'Chibolín'. Todo comenzó cuando Jefferson Farfán publicó un mensaje en sus redes sociales justo después de la detención de Hurtado, y muchos lo interpretaron como una indirecta hacia ella. Aquí te contamos todos los detalles.

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras insinuaciones

Magaly Medina no se quedó callada ante los rumores que la vinculan con el reciente escándalo de Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. Tras la detención del presentador, Jefferson Farfán hizo un post en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia ella. Por ello, la periodista salió a defenderse.

En una reciente entrevista, Magaly explicó que se encuentra en Miami por razones laborales y no porque esté huyendo de la justicia.

"Estoy aquí en una reunión que era impostergable porque me la habían dado hace dos semanas. No pude salir del país antes porque debía pedir permiso y mi abogado no pudo presentar a tiempo los papeles", dijo. La conductora también mencionó que está trabajando en la renovación de su contrato con ATV para el próximo año.

Farfán publicó en sus redes: "Te fuiste... Justo en estos momentos. Dame luz, bebé". Esto encendió los rumores de que se refería a Magaly en medio de la situación complicada de 'Chibolín'.

Sin dudarlo, Magaly respondió: "Es bien maledicente de parte de algunos, como Jefferson Farfán, decir o especular eso. Me parece bien estúp*do que me quieran involucrar en este tipo de cosas cuando no tengo nada que ver".

Magaly defendió su trayectoria y su trabajo, insistiendo que no tiene la culpa de lo que hagan otras personas.

"Todo el mundo sabe que viajo constantemente. La próxima semana también tengo un viaje planificado desde hace mucho con mi esposo", aseguró Magaly para Trome.

La periodista no se quedó callada ante las insinuaciones de Farfán y recalcó que, a pesar de no estar presente durante la cobertura de la detención de 'Chibolín', no significa que esté escapando de nada.

"Qué puede deslizar él, qué puede decir cuando se fue a parar a la Junta Nacional de Justicia y lo atendieron, yo que pierdo todos los juicios, qué puede decir de mí", enfatizó, dejando claro que las críticas deben ser justas.

Además, Magaly agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindan y aseguró que siempre ha sido honesta con su audiencia.

"Estoy en Miami, disfrutando del sol y trabajando. Me gustaría regresar para comentar las noticias más importantes, como siempre lo hago", expresó con su característico sentido del humor.

Magaly y su mensaje a sus detractores

A medida que las especulaciones continúan, Magaly dejó claro que no permitirá que la gente la involucre en situaciones que no le corresponden.

"Hay gente que miente y miente por el simple hecho de que me odia, me tiene rabia, frustración o envidia", concluyó.

Con su estilo directo y su habilidad para lidiar con las controversias, Magaly Medina reafirma su lugar en el mundo del espectáculo tras las insinuaciones de Jefferson Farfán. A pesar de los rumores y las críticas, ella se mantiene enfocada en su carrera y en sus proyectos futuros.