Milett Figueroa protagonizó tensa discusión con jurado de "Cantando 2024": "Yo no soy ningún animal"

¡La tensión subió en "Cantando 2024"! Milett Figueroa, quien forma parte del jurado en el popular programa de canto argentino, tuvo un fuerte cruce con su compañero Aníbal Pachano durante una de las evaluaciones de los concursantes. La peruana no se quedó callada y dejó clara su postura tras un comentario irónico de Pachano que la hizo saltar.

Milett Figueroa tuvo altercado con jurado en "Cantando 2024"

El altercado comenzó cuando Aníbal Pachano, conocido por su estilo directo y polémico, expresó su desacuerdo con un comentario de Milett sobre la actuación de un concursante.

"A mí me hubiera gustado que la participación sea muy pareja. Si no te gusta, alpiste, eso va para ti, Milett", dijo el director teatral, con tono burlón.

Sin pensarlo dos veces, Milett Figueroa, siempre firme con sus opiniones, respondió con un toque de sarcasmo.

"Alpiste a tus gallinas o pollos", señaló Milett. "¿Qué significa los pollos?", preguntó Pachano, a lo que Milett contestó de manera rotunda: "A los que tú quieras darles alpiste, mi amor, yo no soy ningún animal". La respuesta de Milett dejó claro que no permitiría que Pachano la menospreciara en vivo.

😱 El TENSO CRUCE entre Aníbal Pachano y Milett Figueroa durante la DEVOLUCIÓN A Cristian U



Cc #Cantando2024 @elcantandookay por #AméricaTV pic.twitter.com/MYxfVMefdp — América TV (@AmericaTV) November 19, 2024

El comentario de Milett hizo que Pachano reaccionara, sugiriéndole que aprendiera los dichos argentinos. Cabe señalar que el jurado le dijo a la modelo peruana "alpiste" y esto es como decir "mimetízate", según explico Peluchín en "Amor y Fuego".

"Vos tenés que aprender los dichos en Argentina", le dijo. Sin embargo, Milett no se dejó amedrentar y siguió defendiendo su postura: "Nunca le dije nada a él, fue un comentario porque a mí sí me gustó, pero fue un comentario inofensivo. Bueno, dale tu devolución", aseguró, demostrando que no se quedaría callada ante la provocación.

Este intercambio de palabras no pasó desapercibido, y rápidamente se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, donde los seguidores del programa comentaron sobre la fuerte reacción de Milett.

El paso de Milett por "Cantando 2024"

Milett, quien ha demostrado en varias ocasiones su carácter fuerte, no solo dejó claro que no permitiría que nadie la minimice, sino que también mostró que, aunque la situación fue tensa, no perdería la compostura. La novia de Marcelo Tinelli ha demostrado ser una mujer con convicciones firmes, dispuesta a expresar lo que piensa, aunque ello implique confrontar a otros.

Este no es el primer roce de Milett Figueroa con un compañero de jurado, pero lo que está claro es que no le teme a las polémicas. Con este incidente, la peruana sigue ganando atención tanto en Argentina como en Perú, demostrando que su presencia en "Cantando 2024" va más allá de su belleza, siendo también una mujer decidida a defender sus opiniones.