¡Tenso! Jorge Fossati frustrado tras no poder saludar a hinchas peruanos en Argentina: "No puede ser"

La llegada de la Selección Peruana a Argentina para el esperado partido contra la albiceleste estuvo marcada por un inesperado altercado protagonizado por el entrenador Jorge Fossati.

Mientras la selección se instalaba en su hotel de concentración, un grupo de hinchas peruanos se reunió fuera del hotel para darles su apoyo, pero lo que parecía un momento ameno se transformó en un cruce de palabras entre Fossati y la policía argentina.

El incidente comenzó cuando el técnico uruguayo Jorge Fossati y algunos jugadores intentaron acercarse a los hinchas que esperaban en las afueras del hotel con banderas y cánticos. Estos fanáticos querían realizar su tradicional banderazo, un gesto de apoyo hacia la selección.

Sin embargo, la policía no permitió que los jugadores se acercaran, citando razones de "seguridad". Esta decisión no cayó nada bien en Fossati, quien intentó varias veces acercarse a los hinchas, pero fue impedido por la policía.

El DT mencionó: "¡Cómo no podemos saludar a nuestra gente, es ilógico! ¡No puede ser!". En el video grabado por el programa Ovación, se escucha claramente su molestia, mientras recrimina a los oficiales: "Usted no me puede prohibir andar por la vereda", dejando claro que no entendía por qué no se podía saludar a los fanáticos que llevaban horas esperando. "Queremos saludar a la gente que está desde las 17:00 horas. Esto no puede ser, es una bronca tremenda", expresó Fossati visiblemente frustrado.