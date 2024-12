Ana Paula Consorte hace fuerte revelación sobre su vida en pareja: "No me gusta salir con Paolo"

Ana Paula Consorte habló por primera vez sobre su relación con Paolo Guerrero y reveló que prefiere pasar tiempo con él y con sus hijos en casa, en lugar de salir. Además, aseguró que lleva una buena relación con su suegra, doña Peta, y que sus hijos se quieren mucho.

La influencer brasileña concedió una entrevista a un podcast donde habló sobre su relación con el "Depredador". Sin embargo, lo que más sorprendió fue su confesión de que no le gusta salir de compras o ir a juegos, ya que prefiere salir a cenar con el futbolista.

"Yo soy muy tranquila, pero no me gusta salir con Paolo, jaja. Cuando vamos a cenar o a comer, sí bien, pero salir a juegos o de shopping a mí no me gusta mucho. Pero él me dice: 'Quiero estar con mis hijos', y ya bueno", expresó.