Magaly opina tras choteada de Paolo Guerrero a Ana Paula sobre su boda: "No sabe si reír o llorar"

Magaly Medina fue bastante crítica con la reciente entrevista de Ana Paula Consorte hacia Paolo Guerrero como debut de su nuevo canal de podcast.

La conductora de espectáculos reveló que el jugador no respondió de manera caballerosa a la madre de sus hijos y la hizo pasar un tremendo roche en su primer programa como influencer y entrevistadora.

Le jala la oreja

Magaly Medina en el último programa de espectáculos comentó sobre el reciente programa en el que debutó a la Paula Consorte como entrevistadora siendo su primer invitado estrella su pareja Paolo Guerrero.

Sin embargo, la conductora no dudó en opinar cuando la brasileña le preguntó al capitán de la selección peruana sobre una futura boda a lo que el jugador trató de evadir una respuesta clara.

La popular urraca consideró un pésimo gesto de parte del conocido depredador al chatear a Ana Paula con la ilusión de un futuro matrimonio.

"O sea la choteo pero horrible feo la mujer no sabe si reírse o si llorar porque la está choteando frente a una cámara, en algún omento nos casaremos, algún día esa no es una respuesta educada", dijo inicialmente.

Incluso recalcó que debería ser un poco más delicado con sus respuestas a la madre de sus hijos ya que la brasileña tuvo que dejar su país natal y su vida para mudarse A Trujillo y formar un hogar con el pelotero.

"Una mujer que dejo su país de origen para vivir contigo para criar a los dos hijos dándote un hogar un a familia, cuando antes le preguntaban si se casaría con Alondra decía todo tiene sus procesos y ahora dice 'algún día', quiere salir del paso eso no le haces a una mujer", dijo la periodista.

Por otro lado, Magaly cuestionó el carácter que tiene Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero ya que tiene el presentimiento que no es una mujer que le hace frente a un hombre que la hace sentir incómoda ante una pregunta qué debería ser natural ya que ambos ya formaron una familia con dos hermosos hijos.

"Ana Paula Consorte de empoderada no tiene nada tendrá un carácter explosivo pero no lo enfrenta a él no toma al toro por las astas esa es una fea choteada sin amor, finalmente él no se casará con nadie", agregó.

Finalmente en la periodista mandó su chiquita a la brasileña y la recordó que si Alondra siendo muy cercana a doña peta no logró casarse con el jugador las posibilidades de Ana Paula son bastante escasas de llegar al altar junto a Paolo Guerrero.

"Ella no es la mejor amiguis de su suegra no es como Alondra y no creo que a su amá Ana Paula le caiga muy bien", dijo entre risas Medina.

Cabe resaltar que hasta el momento la parejita se ha mostrado bastante sólida ante las dificultades que les ha tocado pasar no se sabe sí está en sus planes un matrimonio pero lo que sí tienen en planes es otro hijo según deslizó la idea el mismo Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero y su fuerte confesión sobre los celos con sus exparejas

En su debut, Ana Paula destacó que una de las preguntas más frecuentes era si Paolo Guerrero era celoso. Como se sabe, en ocasiones anteriores parecía distante en las relaciones con sus exparejas como Alondra García Miró y Thaísa Leal, lo que llevó a que en el programa 'Amor y Fuego' lo etiquetaran como tóxico.





Al respecto, el futbolista mencionó que sí tuvo ese tipo de problemas antes de ser pareja de Ana Paula Consorte. "(¿Solo por curiosidad, Paolo es celoso? Hoy por hoy, No, antes sí, y lo he conversado contigo, tenía grandes problemas de celos", mencionó al inicio.

Después, mencionó que gracias a sus vivencias personales y amorosas ha adquirido sabiduría y opta por dejar atrás ese asunto del cual no obtiene nada positivo. Ahora se concentra en disfrutar de su vida. "Ahora super tranqui, creo que las experiencias de la vida me enseñaron mucho, obviamente, hoy trato de no tener esa enfermedad de celos, no te conduce a nada. Tienes que vivir una vida alegre y tranquila", finalizó.