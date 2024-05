Paolo Guerrero y su fuerte confesión sobre los celos con sus exparejas: "Ya no tengo esa enfermedad"

Ana Paula Consorte acaba de lanzar su canal de YouTube, y en su primer vídeo tuvo como invitado al futbolista Paolo Guerrero. Durante la entrevista, Guerrero compartió detalles sobre su trayectoria en el fútbol y rememoró sus relaciones pasadas. Finalmente, reveló que solía ser una persona muy celosa en sus relaciones anteriores. Cabe mencionar que tuvo una relación duradera con Alondra García Miró en el pasado.

Ante ello, muchos internautas en redes sociales se sorprendieron de las revelaciones de Paolo Guerrero, pues no todos sabían que llegó a tener celos enfermizos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero revela que era celoso

En su debut, Ana Paula destacó que una de las preguntas más frecuentes era si Paolo Guerrero era celoso. Como se sabe, en ocasiones anteriores parecía distante en las relaciones con sus exparejas como Alondra García Miró y Thaísa Leal, lo que llevó a que en el programa 'Amor y Fuego' lo etiquetaran como tóxico.

Al respecto, el futbolista mencionó que sí tuvo ese tipo de problemas antes de ser pareja de Ana Paula Consorte. "(¿Solo por curiosidad, Paolo es celoso? Hoy por hoy, No, antes sí, y lo he conversado contigo, tenía grandes problemas de celos", mencionó al inicio.

Después, mencionó que gracias a sus vivencias personales y amorosas ha adquirido sabiduría y opta por dejar atrás ese asunto del cual no obtiene nada positivo. Ahora se concentra en disfrutar de su vida. "Ahora super tranqui, creo que las experiencias de la vida me enseñaron mucho, obviamente, hoy trato de no tener esa enfermedad de celos, no te conduce a nada. Tienes que vivir una vida alegre y tranquila", finalizó.

¿Alistan planes de boda?

Ana Paula Consorte dio inicio a su canal de YouTube con una entrevista a Paolo Guerrero, su pareja y padre de sus hijos. Durante la charla, luego de discutir aspectos relacionados con la carrera deportiva de Guerrero, Consorte mencionó que muchos seguidores estaban interesados en conocer cuándo planeaban casarse. "¿Para cuándo la boda?", preguntó la influencer con una sonrisa.

Visiblemente incómodo, Paolo Guerrero respondió: "¿Cómo que cuándo? No hemos discutido cuándo nos casaremos... Pero algún día, seguramente, ¿no?". El jugador del club César Vallejo comentó a sus seguidores que, de hecho, él y Consorte han tratado en privado el tema del matrimonio. Sorprendida, la brasileña preguntó: "¿Ah, sí?", a lo que Guerrero replicó entre risas: "¿Cómo que ah sí? Jajaja, te estás haciendo la loca".

Guerrero continuó explicando que, aunque no lo discuten frecuentemente, han acordado que en algún momento se casarán. "Nosotros hemos hablado que en algún momento nos vamos a casar", dijo, dejando claro que el tema ha sido mencionado, aunque no de manera recurrente.