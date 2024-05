Bryan Torres rompió su silencio tras ser ampayado entrando a hotel con amigas: "No sé qué pasó"

El cantante Bryan Torres tomó la iniciativa de abordar públicamente las imágenes difundidas por 'Amor y fuego', que lo mostraban en la recepción de un hotel en Lince después de pasar tiempo con un grupo de amigas y, previamente, haber salido con otra mujer. Ante estos acontecimientos, no dudó en ofrecer una explicación sobre la situación.

Recordemos que su relación con Samahara Lobatón terminó en medio de polémicos enfrentamientos. Por tal motivo, ambos descartaron la posibilidad de una reconciliación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres captado ingresando a un hotel con amigas

Como es de conocimiento público, el músico estuvo envuelto en controversia luego de finalizar su relación conflictiva con la influencer Samahara Lobatón, en un momento en que ella estaba embarazada y se mudó de su hogar en Chorrillos. Después de esos escándalos, el amigo de la 'Foquita' volvió a generar atención debido a su reciente salida en compañía de mujeres.

El 29 de mayo, el programa de Willax transmitió las declaraciones de Torres respecto a las imágenes que lo mostraban entrando a un hotel con un grupo de mujeres, después de haber sido visto saliendo ese mismo día con otra mujer que llamó la atención por su parecido físico con la exchica reality, a quien también conoce desde su anterior relación con Youna.

"Me puse en 'cunclilla' porque me dolían las piernas y le dije: ¿estás pidiendo un taxi? 'Sí, estoy pidiendo', ah ok listo", explicó en un inicio Bryan sobre las imágenes con aquella joven dentro de su vehículo en Lince. De igual manera, habló sobre su llegada a un hotel, pero con las otras señoritas.

"Estaba mi prima con su pareja, estaba huasca, la vi ahí y le dije 'vamos, te voy a llevar' y me dijo 'no sé qué pasó'. Me acerqué a recepción y le dije al pata que estaba ahí, ni siquiera sé cómo se llama, le dije 'brother, ¿qué fue?' Yo le dije: vamos yo me la voy a llevar donde mi tía... no sé qué pasó en realidad", señaló.

Las contundentes declaraciones de Samahara Lobatón tras finalizar su relación

Hace algunas semanas, a través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación inesperada, en la que destacaba que necesitó experimentar un embarazo para darse cuenta de que "ahí no era".

Su mensaje generó diversas reacciones, ya que al parecer no habría tomado la mejor decisión con el padre de su segundo hijo en camino. Supuestamente, no le habría gustado ver a su expareja diciendo que no la ama y que ambos son personas solteras.

La indirecta de Samahara Lobatón incluso llegó a los programas de espectáculos, donde la criticaron por hacer estas publicaciones que sugerían su arrepentimiento por su estado de gestación.