Paolo Guerrero: Ana Paula Consorte se hospeda en hotel del jugador y ni se cruzan

Los rumores de una nueva crisis son cada vez más fuertes entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte esta vez ambos coincidieron en el mismo lugar pero no se les vio juntos.

Ana Paula Consorte al parecer estaría haciendo de todo para llamar la atención de Paolo con quien al parecer se encuentra distanciada tras rumores de una pelea, esto se dijo luego de que se especulara que la madre del jugador no invitó a la modelo a su cumpleaños.

Cada uno por su lado

En el último programa de Magaly TV La Firme se supo que Ana Paula Consorte se hospedó en el mismo hotel donde se encuentra la selección para sus entrenamientos deportivos.

De acuerdo a las imágenes que mostró la conductora en un primer momento se le ve a la brasileña disfrutando de un almuerzo en La Rosa Náutica con sus hijos sin la más mínima señal del jugador.

Seguidamente fue vista en el hotel de San Isidro al que después de unos minutos llego el popular "Depredador" junto a la bicolor.

Lejos de ir al encuentro de su pareja e hijo Paolo solo fue visto con sus compañeros de la selección más no con la modelo quien al parecer se habría hospedado en el hotel para conversar con el deportista.

Ana Paula Consorte se hospedó en el mismo hotel que la selección

"Según mis fuentes Ana Paula subió a su cuarto pero no se vio con Paolo", dijo en un primer momento la "Urraca".

Asimismo, la periodista aclaró que Ana Paula ya no vive más en Trujillo ya que prefiere quedarse en Lima donde pueda gozar de los servicios básicos como agua o internet cosa que no podía tener a diario en la provincia.

"A ella no la habrían invitado al cumpleaños de su suegra, entonces se tomó un avión y se vino con los niños", soltó la urraca.

Además, resaltó que cada vez que Ana Paula Consorte viene a Lima se queda en la casa de doña Peta, pero esta vez se habría hospedado en un hotel de San Isidro. "De ahí llevó a los niños a saludar a su abuela", acotó Magaly Medina.

Una vez más la parejita se encuentra en el ojo público y es que también ninguno de los dos se siguen en redes sociales.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que se encuentren separados o en un proceso de tiempo pero será cuestión de días saber si Paolo y Ana Paula mantienen una relación fuerte y estable.

Ana Paula Consorte explica por qué fue a la fiesta de Doña Peta: "Fui mala"

Ana Paula hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar los rumores. "No. Me fui a hacer una sorpresa, fui mala, muy mala", dijo de manera irónica. Según Ana Paula, su objetivo era sorprender a la familia de Paolo Guerrero, y nadie esperaba su llegada. Aunque no detalló si Paolo recibió bien la sorpresa, sí mencionó que Doña Peta estaba muy feliz de ver a sus nietos.

Durante su transmisión, Ana Paula se rió junto a su hija mayor mientras veían el programa de Magaly Medina. "Ahora que me quedo acá en Perú me gustan los chismes, tengo que mirar para saber lo que está pasando porque pasan muchas cosas que no es, en vivo el programa", comentó entre risas.

A pesar de las críticas de Magaly, parece que Doña Peta disfrutó la sorpresa. Algunas publicaciones en redes sociales muestran que la madre de Paolo Guerrero estaba encantada con la visita de Ana Paula y sus nietos, disfrutando de un momento especial con ellos.