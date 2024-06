¿Ya no está soltero? Jefferson Farfán fue captado entrando a su casa con Delany López

Jefferson Farfán ha vuelto a ser el centro de atención. Este fin de semana, las cámaras de "Amor y Fuego" lo captaron ingresando a su casa con Delany López, quien es conocida por ser la expareja del futbolista Alexi Gómez.

Jefferson Farfán, la conocida 'Foquita', está dando de qué hablar. Este fin de semana, las cámaras de "Amor y Fuego" lo captaron ingresando a su casa con Delany López, la expareja del futbolista Alexi Gómez. ¡Sí, así como lo leen! Parece que la 'Foquita' ya no está tan soltero como pensábamos.

Una noche de fiesta con compañía especial. El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mostró cómo Delany, acompañada de amigos, llegó a un centro de convenciones en La Molina. En el lugar, también estaba el primo de Farfán, conocido como 'Cri Cri', quien ayudó a Delany a ponerse una pulsera. A los pocos minutos, Jefferson también hizo su entrada al evento.

Alrededor de las 3:00 a.m., Farfán inició lo que parecía ser un "operativo" para no ser visto saliendo con Delany. Primero, ella salió con un amigo y abordó el vehículo del exfutbolista. Poco después, Farfán salió con un vaso en la mano, subió a su auto, en el que estaba Delany. Ante ello, un seguidor no dudó en grabarlo y Farfán reaccionó de la siguiente manera: "Deja de estar grabando pes rata".

En el camino, el vehículo de Farfán fue detenido por la Policía, pero después de unos minutos continuaron su ruta. Jefferson y Delany continuaron su camino y llegaron juntos a la casa del exfutbolista, confirmando una vez más los rumores de su cercanía con Delany López.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Jefferson y Delany son vistos juntos. En el verano, él la llevó al cumpleaños de su madre en Chincha, lo que ya había despertado rumores sobre una posible relación.

¿Quién es Delany López? Delany López, conocida también como Delany Jashana en redes sociales, es la expareja de Alexi Gómez. En 2021, López inició varias demandas de pensión alimenticia contra Gómez y lo denunció por maltrato físico y psicológico.

"En una ocasión, él estaba ebrio y le llegaron fotos de otra mujer. Cuando le pedí una explicación, arrancó mi celular y me lo tiró en la cara. Me insultó y me gritó que no tenía por qué tocar sus cosas", reveló en una entrevista en "Magaly TV La Firme".

Las continuas apariciones de Jefferson Farfán y Delany López juntos han alimentado los rumores de un posible romance. Aunque el exfutbolista ha declarado en varias ocasiones que está soltero, estas situaciones sugieren lo contrario.

En una reciente nota de "Amor y Fuego", se evidenció cómo Jefferson Farfán pasó el fin de semana en una fiesta de salsa en La Molina, en compañía de Delany. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, estas salidas nocturnas y momentos compartidos sugieren que podría haber algo más que una simple amistad.