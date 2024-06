Alejandra Baigorria siente 'pena' por su ex Guty Carrera: "Veo un hombre sufrido"

Alejandra Baigorria habló recientemente sobre su exnovio Guty Carrera, con quien tuvo una relación muy polémica que incluso llegó a los tribunales por presunto maltrato físico y psicológico. En una entrevista para un medio de espectáculos, Alejandra no pudo evitar expresar lo que siente ahora por Guty, a quien describe como un hombre "lleno de carencias y sufrimiento".

Alejandra Baigorria dice que Guty Carrera le da 'pena'

Alejandra Baigorria, conocida como la 'Gringa de Gamarra', ha vuelto a hablar sobre su exnovio Guty Carrera. En una reciente entrevista para "Estás en todas", la empresaria se sinceró y expresó sus sentimientos hacia el modelo, con quien tuvo una relación muy mediática y polémica. Alejandra señaló que siente pena por Guty, describiéndolo como un hombre lleno de carencias y sufrimiento.

"Antes decía que fue el peor error de mi vida, pero hoy en día, me da pena, él me da pena. Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias, sufrido, un hombre desorbitado, que, en vez de todas las oportunidades que ha tenido y poder ser visto de otra manera, la sigue embarrando por querer vengarse, según él, de mí", comentó Alejandra.

Una relación tóxica. La empresaria también recordó los audios de Guty Carrera que evidencian comportamientos violentos hacia ella. "Tratar de vengarse y tapar el sol con un dedo, cuando hay audios que no necesitas ser policía o un Poder Judicial para darte cuenta lo que hay ahí... No, no, fue un momento muy difícil para mí durante la relación, fue muy tóxico, demasiado", afirmó Baigorria.

Un romance que terminó mal

Alejandra Baigorria y Guty Carrera comenzaron su relación en 2015, pero un año después, en 2016, se separaron. La empresaria reveló públicamente que sufrió maltrato físico y psicológico por parte del modelo, lo que llevó a una demanda judicial. Aunque el Poder Judicial desestimó la demanda, dejando a Guty libre de culpa, Alejandra nunca dejó de hablar de lo difícil que fue ese período en su vida.

Guty Carrera, por su parte, siempre negó las acusaciones y presentó una contrademanda afirmando que las acusaciones de Alejandra dañaron su imagen pública. A pesar de esto, Alejandra insiste en que los audios y pruebas presentadas en su momento demuestran la verdad de su relación.

En los audios que Alejandra hizo públicos, se escucha a Guty Carrera teniendo comportamientos agresivos y amenazantes. En uno de ellos, Alejandra le explica a Guty por qué no respondió una de sus llamadas, a lo que él responde exaltado y diciendo que se volvería a "romper las manos" y que no le importa terminar en una clínica. Estos audios fueron una parte crucial de la demanda de Alejandra.

Una nueva perspectiva. Con el paso del tiempo, Alejandra dice que ha dejado atrás esa etapa de su vida y ahora solo siente pena por Guty. "Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias", comentó la empresaria, quien actualmente está enfocada en sus proyectos y en su relación con Said Palao.

Alejandra Baigorria ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, que no se deja vencer por las adversidades. Ahora, con nuevos proyectos y un futuro prometedor al lado de Said Palao, la 'Gringa de Gamarra' sigue adelante, dejando atrás un capítulo doloroso de su vida y enfocándose en lo que realmente importa: su felicidad y bienestar.