¡Una luchadora! Alejandra Baigorria se conmueve al recordar su etapa universitaria: "Iba en combi"

¡Ejemplo a seguir! Alejandra Baigorria es reconocida en la televisión peruana por su paso por "Combate" y "Esto es Guerra". La rubia siempre ha manifestado ser una "combatiente" de corazón, debido al gran cariño que le tiene al desaparecido reality de competencia. Sus inicios como empresaria y antes de entrar al mundo de la TV no fueron nada fáciles y ella lo contó todo en una reciente entrevista en "Estás en Todas".

La "Gringa de Gamarra" recientemente abrió su corazón y confesó varios detalles desconocidos de su vida, incluyendo su etapa universitaria. Muchos no lo saben, pero Alejandra Baigorria estudió la carrera de Administración en la Universidad de Lima y, en la conversación con el programa sabatina, reveló que tenía que ir en combi hasta su centro de estudios debido a la falta de dinero.

Alejandra habla de su vida universitaria

Pese a que muchos la encasillan como chica reality, Alejandra Baigorria ha demostrado ser una empresaria reconocida y de éxito. La "Gringa de Gamarra" no gozaba de los lujos que tiene ahora y recientemente abrió su corazón para contar detalles inéditos de lo que fue su etapa antes de entrar a la televisión.

En específico, habló sobre su vida universitaria en la U de Lima. Alejandra Baigorria tuvo su paso por las aulas de la educación superior en una de las instituciones más caras de la capital y, según cuenta, no fue nada fácil para ella. El principal problema que tuvo que afrontar fue la falta de dinero, ya que sus padres no podían costearle la carrera.

"Ellos no podían pagarme la Universidad de Lima, me dijeron, 'si quieres ir a una universidad tan cara, tienes que trabajar tú'", confesó Alejandra Baigorria para "Estás en Todas".

Además, señaló que dentro de las penurias que tuvo que pasar, se las ingenió para no perder sus clases. En aquella época, no tenía un auto propio y sus padres tampoco la podían llevar a la universidad, por lo que decidió ir en combi, mentalizándose siempre en ser alguien de éxito en el futuro.

"La Universidad de Lima es una universidad súper grande, imponente, y yo me iba en combi. Era porque yo quería ser algo más. Yo dije 'ok, nací en este lugar que me han dado lo que han podido, pero ahora me toca a mí y yo no siento que pertenezca aquí, yo siento que pertenezco a ser algo grande'", acotó la exintegrante de "Combate".

Su contacto con Gamarra

Para poder continuar con sus estudios universitarios, Alejandra Baigorria contó que le debe mucho a Gamarra. La novia de Said Palao tuvo contacto con el emporio comercial desde muy pequeña y cuenta que decidió emprender para que el dinero no le falte.

"Se me ocurre entrar a Gamarra y comprar ropa y revender en la universidad, cambiarle las etiquetas y ponerle la etiqueta que yo pudiera crear porque en ese momento no podía confeccionar. Así fui dándome cuenta de que podía vender mucho y comencé a confeccionar", reveló.

Además, confesó que en sus primeros trabajos como anfitriona no recibía un pago acorde a lo que ella quería, por lo que la pasó mal en más de una ocasión. "Me pagaban muy poco, 60 dólares por cinco horas parada, me iba al baño a llorar y a sobarme los pies porque ya no los aguantaba", recordó Alejandra Baigorria.