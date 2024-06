¡Les da con palo! Carlos Álvarez critica el 'humor negro' de 'Hablando Huevadas': "Son excesos"

En una reciente entrevista para un medio local, Carlos Álvarez habló sobre sus primeros pasos en la televisión, sus opiniones políticas, la problemática de la inseguridad ciudadana en el país, entre otros temas. Asimismo, durante la charla, abordó el tipo de humor presente en 'Hablando Huevadas'.

Recordemos que el show cómico dirigido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza ha sido blanco de críticas debido a su 'humor negro', ya que se han burlado de temas controversiales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Carlos Álvarez desaprueba el humor negro de Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes lideran el espectáculo de Hablando Huevadas, recibieron críticas por parte del reconocido humorista Carlos Álvarez. Inicialmente, expresó su preocupación por el público que aplaude ciertos excesos cometidos por los comediantes al hacer algunos chistes. Recordemos que muchas de las bromas de 'HH' son acerca de temas polémicos.

"No me preocupan mucho los señores que están en los escenarios, me preocupa más la platea, el auditorio, que aplaude, se ríe y festeja ciertas bromas que me parecen fuera de lugar", expresó Álvarez. Por último, indicó que es bueno reírse de las situaciones que suceden día a día, pero siempre hay que realizar algunas excepciones: "Puedes reírte de todo, de ti mismo, pero burlarte de un suicidio o una violación, me parece que son excesos y esa ya no son huevadas, son agresiones". sostuvo para el diario Trome.

'HH' se burla de la muerte de Diego Bertie

En Twitter, ha circulado rápidamente un fragmento de los comentarios polémicos hechos por los presentadores de Hablando Huevadas durante uno de sus programas. En medio de la discusión sobre una controversia reciente, optaron por ridiculizar al fallecido artista peruano Diego Bertie.

La cuenta de X, antes Twitter, Chacotero compartió un video donde se puede escuchar un extracto de uno de los últimos programas de Hablando Huevadas: "En su último show, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas se burlaron de la muerte del actor Diego Bertie. Un asco estos tipos que usan el fallecimiento de una persona como chiste", se lee.

En el video se le escucha a Ricardo comentar: "¿Quieren un show completo? ¿Sí o no? ¿Con lisuras y con todas las cremas sí o no? ¿Sin miedo a nada sí o no? (..) A la primera y al primero que se pique de verdad que se va bien a la m... y empezamos con chistes bien coj#$", comenzó señalando y continuó.

"Vamos con chistesde Paw Patrol, Peppa Pig. Comenzamos a recitar las mejores frases de Acuña, te lo juro. Se van bien a la ... y nos vamos todos así. Esto se va en picada como Diego Bertie y a la m...", relató ante la sorpresa de todos. Ante ello, Jorge no dudó en apaciguar las cosas y comentó: "¿Qué pasa? Tranquilos, no pasa nada. Calma pueblo"