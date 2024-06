¡TREMENDA! Amy Sahalt, la primera cantante de reparto peruano, la rompe con tema "Partido en dos"

No cabe duda que el reparto se ha puesto de moda en el Perú. Exponentes como JP El Chamaco, Wampi y Rowell Urban son cantantes que se están imponiendo en este género. Sin embargo, nuestro país también tiene una cantante que poco a poco se ha ido ganando un espacio en la escena nacional dentro de esta categoría; se trata de Amy Sahalt, más conocida como "La mujer del reparto", quien ha cautivado al público con su propia versión del popular tema "Partido en dos".

La influencia de su padre y su gusto por la salsa hicieron que Amy, quien es fanática de Héctor Lavoe y Marc Anthony, tenga desde un principio la idea clara de que se quería dedicar a la música, y fue su hermana quien finalmente la apoyaría para sea una cantante profesional. A sus cortos 26 años, "La mujer del reparto" ya ha compartido escenario con grandes del género y ahora estrenó un nuevo tema llamado de "Partido en Dos", que actualmente cuenta con el respaldo del país vecino de Ecuador, donde está recibiendo mucho apoyo mediante sus redes sociales.

"Todo comenzó por mi TikTok, viralizaron un video mío con más de dos millones de reproducciones donde salgo cantando esta canción. La letra me recordaba mucho a mi papá que hoy ya no está y quise rendirle un homenaje con la canción ya que a él le gustaba mucho la salsa, pero le puse mi toque particular, durante mis shows podrán escuchar reparto, timba y salsa", explicó la artista, quien ya ha podido colaborar con grandes artistas del género, como Rowell Urban con el tema "Mi niña malcriada" hace unos meses.