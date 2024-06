¡Alborotaron al público! César BK y Los 5 de Oro cantaron juntos el tema "Un Finde"

El cantante César BK ha ganado mucha popularidad en el último año, tras sus últimas canciones. En la Serenata de Radio Karibeña celebrado en Chorrillos, se unió con los integrantes de Los 5 de Oro para cantar el tema "Un Finde".

¡Cantaron juntos "Un Finde"!

El pasado 31 de mayo, Radio Karibeña reunió a muchos artistas para que le canten en la Serenata por su 15 aniversario en el Parque Fátima de Chorrillos. Al evento musical, llegaron cientos de personas que gozaron con la música de Chechito y Orquesta, Los 5 de Oro, Papillón, Estrella Torres, Ernesto Pimentel, César BK, Álvaro Rod y Deyvis Orosco.

Los chicos de Los 5 de Oro estuvieron cantando varias canciones de su repertorio musical pedido por sus seguidores. Durante cada tema, los integrantes hicieron vibrar el escenario con sus voces y pasos de baile. Luego, sorprendieron a todas las personas cuando llegó el artista César BK e interpretaron juntos la canción "Un Finde".

Este tema se volvió muy popular en redes sociales, por ello César BK y Los 5 de Oro se unieron para cantar juntos. Este gran dueto musical hizo cantar a todo pulmón a los seguidores de Radio Karibeña que llegó para gozar de la música por su 15 aniversario en Chorrillos. El video de su colaboración musical cuenta con miles de reproducciones y a sus seguidores les encantó.

Más de Los 5 de Oro

Los 5 de Oro cuenta con exitosas canciones de cumbia peruana que suenan por todo el país. La agrupación se formó hace varios años llevando la cumbia dorada y desde entonces, han alegrado a todo su público en cada concierto. Cada una de sus presentaciones, los chicos hacen gozar al público con sus canciones y sus pasos de baile prohibidos.

Actualmente, la agrupación de Los 5 de Oro está integrando por Moisés Vega, Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro, Yarel Rojas, Jesús Sartori y el animador Ángel Fernández, quienes hacen gozar la público con sus canciones. Contando con una delantera musical con mucho talento y gran unión entre ellos como familia musical.

Entre sus canciones más sonadas están "La Caballita", "Que Locura Enamorarme De Ti", "Mix Calientitas", "El Aventurero", "No Sufriré Por Nadie", "Pa' Que Me Invitan", "Pa' Que Me Llaman", entre otros más. Una de sus últimos lanzamientos de Los 5 de Oro es el tema "El Bacán" en la voz del nuevo integrante del grupo, el vocalista Moisés Vega.