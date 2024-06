¡Casi no la cuenta! Hugo García sufre aparatoso accidente en competencia de ciclismo (VIDEO)

Hugo García preocupó a todos sus seguidores, familiares y amigos luego de protagonizar una estrepitoso accidente mientras realizaba no de sus deportes extremos favoritos.

El modelo compartió en sus redes estos momentos de tensión que por poco y le cuesta alguna fractura, afortunadamente no pasó de un tremendo susto pese a ello seguidores se pronunciaron en su publicación.

Tremenda caída

Hugo García siempre se ha destacado por poner la garra y pasión en los deportes a los que se dedica siendo uno de ellos el ciclismo de montaña, sin embargo, esta vez el ex chico reality no contó con el accidente que casi pudo haber terminado con un preocupante final.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró en imágenes cómo perdió el equilibrio y cayó al suelo lleno de rocas, golpeándose fuertemente. "Suerte que no me he roto nada", indicó.

Todo quedó registrado en sus redes sociales donde el modelo pudo grabar los minutos en el que pierde el equilibrio y cae contra el pavimento preocupando a sus colegas quienes no dudaron en correr a su auxilio.

"Qué tal reinició de Windows el de ayer! Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest! Gracias a todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes", escribió la pareja de Alessia Rovegno agradecido de no haber pasado a mayores con la temerosa caída.

Algo que llamó poderosamente la atención es que el competidor solo quería saber si había llegado a la meta, algo que se le escucha decir. "Bueno no llegué", comentó en su post el también campeón nacional en la categoría E-bike Pro del Enduro Series Perú en 2023.

"Tranquilo, soy paramédico y te voy a ayudar. ¿Puedes respirar?", le preguntaron mientras respiraba con agitación. Ante esto, él insistió en preguntar: "¿En serio llegué?".

Diversos usuarios mostraron su preocupación mediante los comentarios quienes aseguraron que pudo haber sido peor: "Eso es la manera más estúpida de buscar la muerte o quedarse parapléjico", "Me da ansiedad ese deporte", "Bien que no pasó a mayores", "Casi me desmayo viendo tu caída", "Entiendo la adrenalina y todo pero xq hacer deportes tan peligrosos", fueron algunos de los comentarios.

Afortunadamente, Hugo se encuentra completamente recuperado luego de someterse a algunos exámenes para descartar alguna fractura tras el accidente que vivió.

Es por ello que el guapo modelo continúa con sus proyectos personales y más enamorado que nunca de la influencer Alessia Rovegno.

Alessia Rovegno y Hugo García se lucieron junto a Rauw Alejandro en evento internacional

Alessia Rovegno y Hugo García han demostrado ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo es que esta parejita ha demostrado que mientras más tiempo comparten juntos más es el amor que se tienen hasta el punto de ya compartir un hogar como una familia.

Sin embargo ahora han causado furor al ser elegidos como uno de los embajadores de la marca mundial Carolina Herrera quien reunió a diversos personajes influyentes para que estuvieran presentes en uno de los eventos más importantes de su marca.

Este importante evento se dio a cabo en Sao Paulo donde Alessia y Hugo brillaron con su belleza y con espectaculares outfits que brillaron en el evento de la diseñadora.

Esta importante reunión se dio con motivo de celebrar el nuevo 212 VIP Rosé Elixir el cual reunión bajadores de la marca a nivel mundial siendo uno de los más famosos el puertorriqueño Rauw Alejandro y la actriz Bruna Marquezine.

Hugo García fue quien compartió la fotografía al lado del cantante urbano e incluso se le vio compartir con el artista lo que para él fue una experiencia única e inolvidable.

Carolina Herrera compartió a través de su cuenta de Instagram fotos y videos en donde destaca la hermosura de Alessia Rovegno junto a los demás embajadores de la marca.

Como se sabe Alessia y Hugo son los rostros de marcas con bastante prestigio e incluso la parejita hasta el momento presume que tienen una relación perfecta elegante y llena de glamour a donde vayan.