Korina Rivadeneira preocupa al contar que su hijo está internado: "Estaremos mucho mejor"

En una situación que ha causado gran preocupación entre sus seguidores, la popular influencer Korina Rivadeneira vive días complicados. A pocos días del Día de la Madre, ha revelado que su bebé, Marito, está internado en una clínica local, dejando a su familia y a ella en una situación de incertidumbre sobre cuándo podrán volver a casa.

La querida Korina Rivadeneira está pasando por momentos realmente difíciles. A solo días del Día de la Madre, Korina ha compartido que su pequeño hijo Marito está internado en una clínica, dejando a la familia en una situación de incertidumbre sobre cuándo podrán volver a casa.

Korina Rivadeneira sobre estado de salud de hijito. (Foto: Instagram)

Desde su cuenta de Instagram, Korina no solo compartió la difícil situación de su bebé, sino que también aprovechó para agradecer al personal médico por su atención. "Estamos internados por Marito, mi chico fuerte y estos días estamos más pegados que nunca. Qué bonito es cuando las enfermeras, doctores y todo el equipo de la clínica son empáticos y la atención es bonita, atenta y amable", comentó la influencer.

En medio de esta crisis de salud, Korina también se disculpó con los emprendedores que le enviaron regalos por el Día de la Madre, ya que no podrá agradecerles personalmente mientras esté en la clínica. "Mil disculpas por no hacer el agradecimiento de forma pública", expresó preocupada por no poder corresponder como ella quisiera.

Recordemos que no hace mucho, Korina también enfrentó problemas de salud. Hace unas semanas, tuvo que ser hospitalizada de emergencia por una fuerte intoxicación que afectó su capacidad para respirar. Ahora, de nuevo en el hospital, pero esta vez acompañando a su hijo en estos duros momentos.

Mario Hart al lado de su hijo y su esposa

Su esposo, Mario Hart, ha sido un apoyo fundamental en esta situación. Mario ha estado al lado de su familia, compartiendo en redes sociales su preocupación y esperanza. "Mi gordo malito. Recibiremos el Día de la Madre por acá. Ni modo. Que Diosito y la virgen me lo bendigan para que salga fuerte como siempre", escribió Mario, mostrando su preocupación y cariño por su pequeño.

Mario Hart sobre estado de salud de hijito. (Foto: Instagram)

La situación ha generado una gran cantidad de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes están enviando buenos deseos y esperando que Marito pueda recuperarse pronto. La comunidad sigue pendiente de las actualizaciones de Korina y Mario, esperando que puedan llevar buenas noticias pronto.

En momentos como este, la familia y el amor son más importantes que nunca, y Korina Rivadeneira está mostrando su fortaleza como madre, enfrentando estos desafíos con determinación y esperanza. Desde aquí, enviamos toda nuestra fuerza y mejores deseos para Korina y su familia en estos momentos difíciles. ¡Esperamos que Marito se recupere pronto y que puedan volver a casa a celebrar muchos días felices juntos!