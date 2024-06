Daniela Darcourt está feliz por los avances que tiene en su carrera: "Me esfuerzo de más por seguir adelante"

Daniela Darcourt es una reconocida cantante peruana que viene ganándose un espacio en la música internacional. La joven ha trabajado desde muy pequeña y ahora, se siente emocionada por todo lo que viene logrando en su carrera artística.

¡Muy emocionada!

La joven Daniela Darcourt viene trabajando en la internacionalización de su carrera musical hace más de seis años. Desde entonces, ha creado grandes composiciones y lanzado al éxito, además cuenta con el apoyo de miles de seguidores que siguen en cada paso de su trayectoria como artista.

Por medio de sus redes sociales, Daniela compartió un mensaje muy significativo para ella: "Estoy feliz de estar donde estoy... Todos los días, me esfuerzo de más por seguir adelante, trabajando en mi, mi proyecto, mi casa, mi vida. Que bendición tan grande la de tener vida y poder sentir cada una de las emociones que hoy siento".

Luego, Daniela Darcourt brindó un consejo para todos sus fanáticos para que cada uno tenga el valor de avanzar y finalmente, agradeció el apoyo a su nuevo disco: "¡Y es que si! Al final, solo depende de ti volver a estar bien, volver a bailar, volver a brillar... volver a sentirte vivo/a. GRACIAS por todo el amor que le están dando a mi nuevo álbum 'Renacer'".

¡Su nuevo álbum 'Renacer'!

Daniela Darcourt acaba de lanzar su nuevo álbum musical que cuenta con temas inéditos con reconocidos artistas internacionales. Desde su lanzamiento, el público ha quedado encantado por sus canciones y colaboraciones musicales, volviéndose en sus favoritas.

'Renacer' está compuesto por "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod.

Más de Daniela Darcourt

Darcourt es una artista del género de la salsa que inició su carrera como solista hace seis años y viene avanzando con mucha fuerza. Es conocida por grandes éxitos musicales como "Señor Mentira", "Con Mi Amiga", "Probablemente", "Adiós Amor", "Te Equivocaste Conmigo", "Si Tú Te Atreves", "Ya No Te Amo", "No Me Lo Creo" y muchos más.

La joven Daniela Darcourt ha sido nominada a importantes eventos musical en los últimos años como Premios Heat, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, pero el más importante y significativo para ella fue su más reciente nominación en los Premios Latin Grammy.