¡Indignante! Jugador de Alianza Lima es denunciado por maltratos contra la madre de su hija

La expareja y madre de la hija del jugador de Alianza Lima, Jhamir D 'Arrigo, Michell Tenorio, lo ha expuesto por su conducta en el programa 'Amor y Fuego'. En este programa, lo acusó de agresión física y psicológica, lo cual ha llamado la atención de los conductores del espacio televisivo.

De igual forma, afirmó que el futbolista amenazó con enviar una foto desnuda de su expareja, lo cual aumentó la indignación de los conductores del programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jugador de Alianza Lima denunciado por maltrato contra su expareja

Michell Tenorio, la madre de la hija de Jhamir D'Arrigo, jugador de Alianza Lima, lo ha acusado de maltrato físico y psicológico. Durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', ella se emocionó al relatar su experiencia con él desde que estaba embarazada.

El programa 'Amor y fuego' presentó un caso de violencia contra la mujer el lunes 3 de junio, protagonizado por Jhamir D'Arrigo, futbolista de Alianza Lima. Michell Tenorio, madre de la hija del jugador, lo acusa de violencia física y psicológica. 'Peluchín', en su programa, difundió unos audios en los que se escucha al futbolista insultando a su expareja. "¿Tú crees que a mí me importa tu vida?", dijo este deportista.

Del mismo modo, el programa 'Amor y fuego' obtuvo acceso a una conversación por chat entre el futbolista y la madre de su hija, quien lo acusa de agresión. "Él sabe todo lo que me ha hecho desde que iniciamos la relación. Hasta ahora sigo recibiendo daño psicológico. Todo es por mi hija. Yo no le pido absolutamente nada para mí. Me ha amenazado desde siempre, que voy a perder porque tiene plata", sostuvo la expareja del futbolista entre lágrimas.

Fuertes mensajes de Jhamir D'Arrigo

De igual forma, la expareja del futbolista de Alianza Lima aseguró que sufre de depresión tras los fuertes maltratos que viene recibiendo. "Tú crees que a mí me importa tu vida, si nunca te he querido, tú crees que me va a importar ahora", "Dime si yo te hubiese querido. Tú conseguiste tu marido y lárgate. No sé, donde chu... quieras, estás loca ¿no?", expuso Tenorio sobre el daño que ha recibido.

También compartió otros mensajes de audios y desde su cuenta de Whatsapp. "Anda opérate bien oye, mostra", "Asquerosa... Quiérete un poco, toda tu vida te he despreciado... Eres fea, no haces nada por tu vida. No tiene cu... ni piernas, hueles feo..", dijo el futbolista a la madre de su hijo quien señaló que el aliancista le dejó el 'ojo rojo' en más de una ocasión.