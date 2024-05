Rafael Cardozo 'echa sal' al matri de Alejandra Baigorria y Said Palao: "No se van a casar"

Rafael Cardozo nuevamente desata la polémica pero está vez por no tener fe en el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao quienes se darán el si el próximo año.

El brasileño al parecer no está tan emocionado por el matrimonio de la 'gringa de Gamarra' como lo estuvo por la pedida de mano de Ignacio Baladán a su novia Natalia Segura.

No apuesta por ellos

Rafael Cardozo fue abordado por las cámaras de "América Hoy" y reveló que no cree que se llegue a dar la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

"¿Por qué Rafa, por qué no se casan?) Solo porque habla de mí, solo porque cree que no voy a casarme, yo también le digo lo mismo: no se va a casar", dijo el brasileño.

Y es que Alejandra en diversas oportunidades a vacilado a Rafael recalcando que no se casará ya que cuando estuvo con Carol Reali mejor conocida como 'Cachaza' se tardó más de 10 años para pedirle la mano.

Es así que la empresaria no cree en que el brasileño siente cabeza tan pronto a pesar de especularse que se encuentra en una relación con una guapa jovencita.

Cabe resaltar que Rafael se encuentra mucho más emocionado por el matrimonio de Ignacio Baladán y Natalia Segura e incluso les tiene mucha más fe que a Ale y Said.

"Hicimos una videollamada que siempre lo hacemos, y ahí tocó el tema y me salió explicando lo que iba a hacer, que fue lindo", contó sobre la pedida de Ignacio.

Además, reveló cuánto habría costado el lujoso anillo que el chef le dio a la influencer: "(¿Cuánto cuesta ese anillo? ¿Le hiciste alguna recomendación?) Yo me imagino que está encima de los 20 mil dólares", afirmó.

Finalmente, Rafael descartó el matrimonio en su vida pues por el momento no es una prioridad: "(Y tú ¿para cuándo?) Uy esa pregunta es difícil, esa ni tengo respuesta, pero entre los tres acá, quien se casa primero es Ignacio", aseguró.

Hasta el momento Alejandra no se ha referido sobre las ácidas palabras de su ex compañero de realities, anteriormente ya han tenido diferencia de palabras y es que a pesar de ser amigos no concuerdan en todo.

Recientemente, Rafael ha mencionado que se encuentra feliz y soltero viviendo su soltería al máximo y disfrutando de momentos para viajar y conocer gente nueva.

Rafael Cardozo sobre ingreso de Facundo González a reality chileno

Rafael Cardozo no dudó en comentar la repentina salida de Facundo González de "Esto es Guerra" y aprovechó para felicitarlo por emprender una nueva aventura que definitivamente marcará su carrera.

La expareja de 'Cachaza' le deseo lo mejor a su amigo y afirmó que tendría la misma suerte que Nicola Porcella quien también participó de un reality pero mexicano quedando en segundo lugar, sin embargo, logró ganarse el cariño de muchos mexicanos que encontraron en el modelo un ejemplo a seguir.





"Tengo la corazanada que le pasará lo mismo que le pasó a Nicola Porcella el es muy querido", dijo inicialmente el chico reality.

Asimismo, afirmó que Facundo se hará querer muy rápido en el país chileno ya que en el Perú ha logrado tener una larga fila de seguidoras que admiran al argentino por su carisma y alegría que irradia a su alrededor.

"La romperá, el país lo amará", agregó Rafael emocionado por los logros de su amigo.