¡Fuerzas! María Pía Copello se quiebra tras recordar el fallecimiento de su padre

María Pía Copello no pudo evitar quebrarse tras recordar un año más del fallecimiento de su padre por lo que la conductora aseveró que dejó un gran vacío en su familia.

La ex animadora infantil fue sorprendida en el programa de "Mandé quien mande" ya que la producción le recopilo algunas fotos de su padre con su hermana y su madre lo que provocó que Pía se sienta mucho más sensible.

Lo recuerda y extraña

María Pía Copello fue sorprendida mientras realizaba un homenaje a Johnny Orosco tras 17 años de su partida, sin embargo, no se imaginó que la producción tendría en cuenta la partida de su padre.

Es por ello que pusieron una serie de fotografías de Don Fernando Copello al lado de su hermana y su madre cuando aún eran una familia por lo que la conductora se emocionó hasta derramar algunas lágrimas

"Han sido años duros, hace más de 20 tantos años partió y nos ha costado aceptarlo a mi hermana y a mi", dijo María Pía con la voz entrecortada.

María Pía recuerda a su padre a más de 20 años de su partida

La conductora recalcó que no sabe cómo su hermana y su madre sacaron fuerzas para afrontar un momento tan difícil.

"Hemos sido mujeres valiente, hemos salido adelante a pesar de todas las dificultades, el era el jefe de la familia, el sustento no es sencillo y yo tome las riendas del asunto", agregó.

Cabe resaltar que María Pía enfatizó en que cuando su padre falleció su hermana Anna Carina se encontraba embarazada de su primera hija por lo que fue muy difícil afrontar la pérdida de la cabeza de familia en una situación así.

Pese a ello María Pía se ha mostrado fuerte y valiente al lado de su madre y hermana quienes presumen su relación en redes sociales demostrando ser una familia unida.

María Pía Copello se defiende por usar canje en cumpleaños de su mamá

Hace unos días, María Pía Copello estuvo de celebración por el cumpleaños de su madre. La celebración, como no podía ser de otra manera, fue a lo grande y la conductora de televisión no lo hizo sola, ya que contó con la ayuda de diversas marcas.

"Queríamos hacerle un almuerzo bonito a mi mamá. Ella sabía del almuerzo, pero no sabía de la dimensión de este. Hay gente muy linda que me apoyó en todo, en las flores, decoraciones. Lo pueden ver en mis redes sociales porque ahí les he agradecido", señaló en un primer momento la conductora de "Mande quien Mande".

Además, indicó que fueron las propias marcas quienes, al enterarse del cumpleaños de su mamá, decidieron sumarse para organizarle un evento a lo grande. Prueba de ello fueron las fotos y videos que publicaron de la gran celebración que hubo.

"Me dijeron para hacerle algo precioso a mi mami, que realmente le guste. Algo que valoro es que mi mamá llegue a esta edad con la salud que tiene, vitalidad y energía. Eso valoro y agradezco bastante a Dios", añadió.