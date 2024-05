¡Lo celebran los "chefsitos"! "El gran chef famosos" anuncia por todo lo alto su octava temporada

¡UNA MÁS! "El gran chef famosos" lleva más de un año ininterrumpido en las pantallas de la televisión nacional. Empezó como un proyecto de dos temporadas, sin embargo, debido a la gran aceptación del público, se extendió y ahora han anunciado una nueva temporada. Esta será la octava edición del reality culinario y se preparan varias sorpresas. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál será la nueva temática? Entérate más detalles en la siguiente nota.

"El gran chef famosos" anuncia octava temporada

Desde su estreno el pasado 1 de mayo de 2023, "El gran chef famosos" se ha sabido ganar un lugar especial en el corazón de las familias peruanas. Prueba de ello, es que en los "Premios Luces" se llevaron la categoría en la cual compitieron e incluso José Peláez ganó el premio a mejor conductor del año.

Por ello, recientemente, el reality culinario anunció por todo lo alto una nueva temporada, la cual será la octava edición ininterrumpida que tendrán en la televisión peruana. "Jurados, tengo tres nuevas ideas para la nueva temporada, ¿preparados?", empieza diciendo José Peláez ante la atenta escucha de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

Fiel a su estilo, el irreverente conductor empieza a lanzar sus alocadas propuestas, entre las cuales destacaba "El gran chef, el safari", "El gran chef bajo el agua" y "El gran chef, en el espacio".

Estas ideas fueron descartadas por el jurado calificador y Nelly Rossinelli recordó la esencia que caracteriza al programa de cocina. "Eso no es "El gran chef", el programa es diversión y entretenimiento para todas las familias peruanas" . "Son famosos que no saben cocinar, pero lo dan todo en la competencia", acotó Giacomo Bocchio.

Tras estos comentarios, la voz en off anuncia una nueva temporada de "El gran chef famosos", la cual promete traer más alegría y diversión para todas las familias peruanas. Aún no se sabe el nombre de los participantes, pero, seguramente, en estos días, el reality culinario brindará algunas pistas al respecto.

Los chefsitos lo celebran

En redes sociales, los comentarios están divididos. Algunos detractores afirman que están "explotando" el formato, tal cual lo hicieron en su momento con "Yo Soy". Sin embargo, son más los comentarios positivos y muchos fieles seguidores del programa de cocina brindan su respaldo al reality culinario, pero hacen un pedido.

Los "chefsitos" no han estado muy de acuerdo con la edición de "El restaurante", por lo cual no quieren una dinámica parecida para esta temporada. Por el contrario, esperan que "El gran chef famosos" vuelva a sus raíces de la primera temporada.

Usuarios sobre nueva temporada de El Gran Chef Famosos