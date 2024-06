¡Lo dijo! "Loco" Vargas y su polémico comentario tras convocatoria de Cueva: "¿Qué pensará el resto?"

¡No se guardó nada! Juan Manuel Vargas, popularmente conocido como el "Loco" Vargas, fue uno de los mejores jugadores peruanos en el extranjero en los últimos años. El exfutbolista paseó su fútbol por Argentina, Italia y España, pero fue en la Fiorentina donde tuvo su más destacada participación. En la selección peruana, destacó con sus golazos, aunque también tuvo actos de indisciplina. Amado por unos y odiado por otros, es una de las palabras autorizadas para hablar sobre la bicolor y recientemente soltó un contundente comentario respecto a la convocatoria de Christian Cueva.

Para el "Loco" Vargas, el hecho de que Jorge Fossati haya llamado a "Aladino" a la blanquirroja, le resta mérito de cierta manera a los demás jugadores convocables que sí tienen ritmo de juego, a diferencia de Christian Cueva. Esto lo declaró en un programa digital y sus palabras dieron mucho que hablar.

¿Vargas no quiere a Cueva en la selección peruana?

La selección peruana se prepara para un nuevo desafío continental. Esta vez, Perú enfrentará en la Copa América 2024 a complicados rivales como Chile, Argentina y Canadá, por lo que quieren llegar con lo mejor a este campeonato.

Para ello, Jorge Fossati ha dado una lista con 29 jugadores convocados para los amistosos previos al certamen continental (ante Paraguay y El Salvador). Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Christian Cueva, jugador que actualmente se encuentra sin equipo y viene recuperándose de una serie lesión.

Sin embargo, su convocatoria no ha sido bien recibida, no solo por diversos usuarios en redes sociales, sino por algunos especialistas, quienes consideran que lo están apurando en su recuperación. Además, el hecho de no tener continuidad futbolística es otro punto criticable y, en esa línea, el "Loco" Vargas declaró al respecto.

Para el exjugador de Universitario de Deportes, Christian Cueva tiene ganas de aportar a la selección peruana y eso es valorable. Pero, también señaló que otros jugadores que sí vienen jugando con continuidad, podrían sentirse afectados por el llamado de un futbolista que no tiene equipo hasta el momento.

"Él (Christian Cueva) quiere jugar porque quiere estar en la selección, quiere estar en ritmo, pero si ahorita está en la selección como invitado, ¿Qué pueden pensar el resto de los que han venido jugando y preparándose en estas convocatorias? Pero si el 'Cholo' está bien, siempre lo he dicho, es el mejor de todos", sostuvo Vargas para 'Playzon Sports'.

Hinchas "explotan" en redes sociales

Pese a que Jorge Fossati y su comando técnico han hecho una selección exhaustiva de los jugadores convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, los hinchas de la blanquirroja no están nada conformes.

Para los seguidores de la selección peruana, la convocatoria de José Paolo Guerrero Gonzáles y Christian Cueva no se justifica para nada. En especial, porque el primero en mención está lesionado y ha jugado solo algunos partidos con la César Vallejo, mientras que "Aladino" no tiene equipo y no juega un partido oficial desde hace varios meses.

CHRISTIAN CUEVA, como INVITADO, en la lista de CONVOCADOS para los AMISTOSOS. ¿Lo llevan a la COPA AMÉRICA? 🇵🇪🤯 pic.twitter.com/fwT8u4wUIL — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) May 30, 2024

"¿Tan mal estamos?", "somos 33 millones de peruanos y no tenemos más jugadores", "terrible nuestra realidad", "¿es convocatoria para la selección o para los adultos mayores? ¿Qué hace Guerrero ahí?", "de mal en peor", "parece que al viejito le dio Alzheimer", "no quiero ni imaginar lo que nos va a pasar en la Copa América", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe destacar que el próximo 7 de junio, la selección peruana jugará ante Paraguay y una semana después lo hará ante El Salvador. Estos partidos serán previos a la Copa América y de los 29 convocados, solo quedarán 26 para la justa internacional. ¿Christian Cueva será parte de la nómina final?