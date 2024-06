¿Se acerca una separación? Ana Paula Consorte es captada en una reunión con Paolo Guerrero y su abogado

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero al parecer estaría llegando a su fin y estos rumores se vuelven más sólidos luego de que Magaly Medina publicara en sus redes imágenes de este encuentro en el hotel donde se encuentra concentrando la selección y en donde la brasileña también se ha hospedado junto a sus hijos.

Magaly Medina fue quien hizo público esta imagen que deja mucho que pensar de la parejita que en estos últimos días se ha mostrado bastante distanciada desde el cumpleaños de la madre del popular 'Depredador'.

¿Se separan?

El día de ayer el programa de Magaly Tv La Firme reveló que Ana Paula Consorte había agarrado sus maletas y habría dejado Trujillo para dirigirse a Lima junto a sus hijos, sin embargo, lejos de hospedarse en la casa de su suegra, Doña Peta la modelo fue directo al hotel donde se hospedaría la selección para su concentración.

Sin embargo, todo esto fue muy extraño ya que a pesar de que Paolo y Ana Paula se encontraban en el mismo hotel no se vio que hayan compartido algún momento con sus hijos.

Hace unos minutos la popular 'Urraca' lanzó una bomba en su cuenta de Instagram donde se pudo ver una imagen en la que se identifica a Ana Paula Consorte en una reunión con el abogado de Paolo Guerrero y con el jugador al lado de su representante.

Reunión entre Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero y su abogado

No se sabe si la todavía parejita se encuentra en conversaciones para una separación con los puntos claros ya que ambos comparten en común a dos pequeños hijos fruto de su relación.

Esto se da en medio de rumores que aseguran que la relación entre la brasileña y el jugador ya no iba viento en popa y cada vez eran más problemas que tenían que afrontar.

Cabe resaltar que este romance también recibió críticas luego de que la modelo publicara su primer podcast teniendo como invitado especial a Paolo a quien aprovechó para preguntarle sobre la boda, sin embargo, lejos de asegurarle este sueño solo afirmó que 'será algún día'.

No se sabe hasta el momento si la pareja ya se separó de manera oficial y con todas las conversaciones respecto a sus hijos claras.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly: "Es cierto, el amor no se mendiga"

Ana Paula dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de hacer una transmisión en vivo donde se le ve sintonizando el programa de Magaly y escuchando todas las cosas que la conductora decía de ella.

Lejos de enojarse con la periodista, la brasileña se mostró tranquila y hasta le dio la razón en algunas cosas a la 'Urraca'.

"Ahora que estoy en Perú me gusta el chisme, tengo que ver para ver que pasa", dijo inicialmente Ana Paula mientras veía 'Magaly Tv La Firme'. Incluso rechazó que se haya peleado con Paolo en el cumpleaños de su suegra ya que como se sabe al día siguiente tomó un avión directo a Brasil.

Seguidamente Magaly cuestionó que nuevamente la pareja se deje de seguir en redes sociales y que Ana Paula retire las fotografías con el jugador de su Instagram dando a conocer a todo el mundo que se encuentra en peleas con Guerrero.

Ana Paula Consorte le responde a Magaly

"Es un acto impulsivo porque cuantas veces ha sacado las fotos de las redes", dijo Magaly a lo que de inmediato Ana Paula respondió: "Saco las fotos porque quiero, es mi Instagram y pongo lo que quiero. No es tóxico acaso no puedo sacar lo que quiera de mi Instagram", dijo la brasileña.

Asimismo, la conductora recalcó que considera que Consorte tiene un carácter impulsivo y que no aguanta pulgas, sin embargo, la brasileña desmintió ser una mujer que actúe por impulso.

"Tengo un carácter fuerte pero impulsiva no porque si fuera impulsiva...", agrego, incluso eso no fue todo ya que Ana Paula coincidió con la conductora cuando recalcó que 'el amor no se mendiga': "Es cierto, no se mendiga", dijo la pareja de Paolo.