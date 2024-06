Yahaira Plasencia aclara sobre su relación con Sergio George: "Es como un papá para mí"

Yahaira Plasencia es una artista peruana que ha cautivado a sus seguidores con sus canciones y actualmente, se encuentra trabajando nuevamente con Sergio George. Tras vincularlos en una relación sentimental, la cantante resaltó en una entrevista que ve a su productor como un padre.

¡Lo quiere como un padre!

La cantante Yahaira Plasencia se encuentra en un arduo trabajo para alcanzar su carrera musical a un siguiente nivel. Tras trabajar con Sergio George, la peruana logró pisar grandes eventos musical, cantar junto a grandes grupo de salsa como Grupo Niche y ser nominada en reconocidos premios a nivel internacional.

El último fin de semana, la intérprete de "Y Le DIje No" dejó la conducción y anunció que se iría a Miami para seguir avanzando en su carrera como cantante. En una entrevista, la joven fue consultaba nuevamente por su relación con el productor internacional Sergio George.

"Yo adoro a Sergio, lo quiero muchísimo, pero es como un papá para mí. Incluso me hace recordar mucho, tengo que decir la realidad, me hace recordar al papá de mi papá, Gilberto, así moreno y todo. Yo le tengo mucho cariño", dijo Yahaira Plasencia, pero el periodista le preguntó si en un futuro podría ocurrir algo más que eso y fue tajante con su respuesta: "Ahorita no y nunca, Sergio es como un papá para mí, olvídate, lo quiero muchísimo y solamente, hay una amistad súper fuerte".

¡Rumbo a Miami!

Durante su despedida de Al Sexto Día, la peruana resaltó que se vienen nuevas cosas para ella y se siente feliz por todo lo aprendido: "Me voy a Miami en los próximos días a continuar con mi carrera, no a vivir, peor voy a estar por allá, por aquí y allá. Estoy muy contenta de verdad por lo que aprendido aquí, si algún momento nos volvemos a encontrar va ser espectacular volvernos a encontrar con ustedes, a toda mi familia que me ha apoyado".

Además, informó a todos sus seguidores que estará viajando a Miami para seguir trabajando con Sergio George y en la internacionalización de su música. Como antes se comentó, el productor internacional comunicó que la peruana Yahaira Plasencia debe estar presente en Estados Unidos para dar el siguiente paso en su carrera musical.

Yahaira Plasencia anunció en sus redes sociales, que ha trabajado en la grabación de dos nuevos temas con el productor internacional Sergio George. La joven mostró un adelanto de uno de sus temas en sus redes sociales y se llamaría "El Narc", canción que se estrenará muy pronto.