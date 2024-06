Verónica Alcalá y su emotivo mensaje tras ver llorar a Alejandra Baigorria: "Amo a mis cinco hijos"

Después de que la exmodelo Verónica Alcalá hiciera polémicos comentarios sobre su hija Alejandra Baigorria, y ella la defendiera aclarando que se habían perdonado entre lágrimas, la madre de la empresaria vuelve a hacer una nueva publicación en las redes sociales.

En ese sentido, publicó un emotivo mensaje dirigido a todos sus hijos y resaltando que es una mujer que se puede mantener sola. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Verónica Alcalá rompe su silencio en redes sociales

Después de aclarar las cosas con su hija y resolver sus problemas en privado, la madre de Alejandra Baigorria vuelve a utilizar sus redes sociales. Esta vez, sube a sus historias un video del año pasado en el que promociona la tienda de ropa de su hija y publica un emotivo mensaje.

Ella resalta que ama a todos sus hijos y que es capaz de mantenerse totalmente sola, pues sabe trabajar. Luego de haber publicado un polémico mensaje sobre sus hijos, todo indica que los problemas habrían quedado atrás.

"Amo mi vida, amo a mis cinco hijos, no me importa lo que la gente piense, yo trabajo, yo facturo, yo me mantengo, yo me amo, tengo amor propio, no sé quién dice que no sé trabajar, es lo que más sé hacer, para que lo sepan", se lee en la descripción que Verónica Alcalá le puso a su vídeo en donde aparecen fotos de ella y sus hijos.

Es importante mencionar que, desde que se convirtió en el objetivo de las críticas, la madre de la empresaria decidió mantenerse inactiva y dejar de publicar sobre su vida personal. Sin embargo, la situación ha mejorado tanto que ha vuelto a retomar su actividad en las redes sociales.

Alejandra Baigorria se quiebra en entrevista

En una reciente entrevista para "Estás en todas", le recordaron a Alejandra Baigorria los problemas recientes en su relación con su madre Verónica Alcalá. Con lágrimas en los ojos, explicó que comprende por qué ocurrieron las cosas de esa manera y aseguró que ahora todo está mejor.

"Sí me dolió, sí sufrí, sí lloré, pero siempre trato de entender por qué pasan las cosas. Ella me pidió perdón y yo la perdono, porque nada es perfecto y es mi madre, y al final soy Alejandra Baigorria Alcalá por los dos. Ella fue una madre maravillosa y sé que lo volverá a ser", comentó la empresaria Alejandra Baigorria sobre la relación con su madre.