Erick Sabater acusado de destrozar camioneta de la madre de su hija: "Hasta sangre tiene"

Erick Sabater, conocido por su pasada relación con Micheille Soifer, está en el centro de la controversia. Su expareja y madre de su hija, Gitana Andújar, lo ha acusado públicamente de destrozar su camioneta. A través de sus redes sociales, Gitana mostró imágenes del vehículo abandonado en el aeropuerto y visiblemente dañado.

Erick Sabater acusado de destrozar camioneta de ex

Gitana Andújar, madre de la hija de Erick Sabater, denuncia que el modelo destrozó su camioneta y la dejó abandonada en el aeropuerto. Hace apenas unos meses, Erick Sabater y Gitana Andújar celebraban la llegada de su hija con mucha felicidad. Pero ahora, la situación es completamente diferente. Gitana ha declarado que su relación con el modelo se ha convertido en una pesadilla y que él ha sido una fuente constante de problemas.

"Ay señores, en la vida te pasan cosas increíbles... Ala madre, por aquí está todo tirado, así encontré yo mi guagua (vehículo). Bueno, que Dios te bendiga mijo, que Dios te bendiga... ¡Wow, hasta sangre tiene, miren esto! Cuidado con qué persona uno elige en su vida, esto sí ha sido fuerte", dijo Gitana visiblemente afectada desde el parqueo del aeropuerto.

Gitana confesó que estos momentos han sido extremadamente estresantes y que no merecía pasar por esta situación. "La dejaron botada aquí, parqueada, le dieron patadas, hasta abollada está. Nada mijo, que Dios te bendiga. Para adelante, para atrás ni para coger impulso. Es algo muy fuerte, muy estresante lo que he vivido, pero si algo me ha enseñado esta lección de vida es investigar y ver con qué persona una decide hacer una vida", añadió la empresaria.

Además de compartir su dolorosa experiencia, Gitana aprovechó para aconsejar a sus seguidores sobre la importancia de conocer bien a la persona con la que deciden compartir su vida. "Tengan cuidado a quién eligen para casarse porque hay personas que llegan a tu vida para destruirte y te dejan así, te abandonan las cosas y después dicen que tú eres la mala", afirmó molesta.

Finalmente, Gitana expresó su preocupación por su seguridad y pidió a sus seguidores que tomen su caso como ejemplo para evitar pasar por lo mismo. "Pregunte, dese su tiempo para que no le pase esto, cójalo como un ejemplo porque todavía esto no termina, no sé qué pueda pasar, me da temor quedarme en mi propia casa porque no sé qué pueda pasar. Hasta sangre hay", concluyó.

Respuesta de Erick Sabater

Ante estas acusaciones, Erick Sabater utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a su hija, mostrándose arrepentido por no poder estar con ella. "Te amo, perdóname por cada momento que no podré estar contigo... Solo Dios sabe el amor que te tengo... pronto estaremos juntos Gitana Esmeralda", escribió junto a una foto de la bebé.

Historia de Erick Sabater sobre su hija. (Instagram)

Este conflicto entre Erick Sabater y Gitana Andújar ha dejado muchas preguntas y preocupaciones en el aire. Mientras tanto, Gitana busca justicia y protección, instando a todos a aprender de su experiencia y ser cautelosos con las personas que eligen para compartir sus vidas.

Este impactante caso sigue desarrollándose, con seguidores y medios atentos a cada nuevo detalle que surja. La situación entre Erick Sabater y Gitana Andújar es un recordatorio de las complejidades y peligros que pueden surgir en las relaciones.