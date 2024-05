"Calidad vs cantidad": Usuarios prefieren "El Gran Chef" frente a la celebración por los 2900 programas de EEG

¡Ahí se ve! "El gran chef famosos" estrenaba su octava temporada por todo lo alto con grandes refuerzos como Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe, por lo cual, "Esto es Guerra", su competencia directa en el rating, no se podía quedar atrás y no tuvo mejor idea que reunir a una gran mayoría de talentos de América Televisión en su programa. La pelea por el rating estuvo al rojo vivo, pero, en redes sociales, el programa de Latina Televisión se llevó los halagos y aplausos, ya que muchos consideraron a su producto como "calidad", en comparación a EEG que fue "cantidad".

"Esto es Guerra" hizo todo por el rating

Los programas en la televisión peruana y en cualquier parte del mundo sobreviven gracias al rating. Por ello, no sorprende que siempre, diversos espacios televisivos de nuestro país hagan mil y un malabares con tal de tener buenas cifras respecto a su competencia y esto fue lo que ocurrió el último lunes 28 de mayo.

"El Gran Chef Famosos" estrenaba su octava temporada con participantes mediáticos como Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, entre otros y causó gran preocupación en su competencia directa, "Esto es Guerra". Por ello, el reality de Pachacamac no tuvo mejor idea que llevar más de 15 talentos del canal al set de EEG, con la finalidad de celebrar sus 2900 programas al aire.

En el set de "Esto es Guerra" se pudo ver a los "guerreros" y "combatientes" de siempre, pero también los mencionados talentos de América Televisión. Andrés Vílchez, Paul Martin, Kike Suero, Manolo Rojas, la "Chola" Chabuca, Tula Rodríguez, Ethel Pozo, Janet Barboza, "Giselo", y más, estuvieron presentes en la celebración de los 2900 programas del reality de competencia.

Todos los famosos tuvieron que enfrentarse en retos de altura, preguntas de cultura general, retos extremos, entre otras pruebas designadas por la producción del programa. Uno de los puntos más picantes fue el enfrentamiento de altura entre Ethel Pozo y Tula Rodríguez, el cual tuvo como ganador a la última en mención.

Este duelo fue muy mencionado en redes sociales y muchos usuarios señalaron que la desesperación de "Esto es Guerra" por liderar el rating los había llevado a juntar "perro, gato y pericote".

Usuarios resaltan a "El Gran Chef Famosos"

Mientras todo esto sucedía en Pachacamac, en Latina Televisión se daba inicio a la octava temporada de "El Gran Chef Famosos". Como todo estreno, prometía ser a lo grande y así fue, ya que tuvo entre sus primeros participantes a Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe , coincidentemente, exparticipantes de "Esto es Guerra".

Rápidamente, los usuarios en redes sociales hicieron tendencia el programa de cocina conducido por José Peláez y "sacaron pecho" al señalar que no necesitan juntar a tantos artistas para poder brillar como ellos saben hacerlo.

En el reality culinario la competencia estuvo muy reñida y tuvo como primeros sentenciados a Cint G, Cielo Torres y Jonatan Rojas, quienes deberán enfrentar la temible noche de sentencia. El carisma de los participantes fue un punto a resaltar por los usuarios en redes, quienes se desvivieron en elogios por "El Gran Chef Famosos".

"Calidad contra cantidad", "el gran chef demostrando que no se necesita de mucho para hacer un producto de calidad", "tienen que poner a Ethel con Tula para que los vean, porque si no, no pasa nada", "larga vida a el gran chef", "podrán jamás", se lee en redes sociales.

Cabe precisar que tanto "El Gran Chef Famosos" y "Esto es Guerra" son dos de los programas más sintonizados por los televidentes peruanos. Sin embargo, en redes sociales, es el reality de Latina quien se lleva todos los aplausos en comparación con EEG, ya que muchos piden que se deje de emitir.