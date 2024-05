Hijo de Pedro S.V recuerda los últimos minutos de su padre: "Él se fue conmigo, nunca estuvo solo"

Cómo se recuerda la leyenda del rock Pedro Suárez Vértiz falleció el pasado 28 de diciembre del 2023 dejando un gran vacío en los miles de fanáticos que siguieron de cerca su larga trayectoria musical.

Sin embargo recientemente Tomás, el hijo menor del artista relató detalles de cómo fue pasar los últimos minutos de vida con su padre.

Un amor incondicional

La partida del artista peruano Pedro Suárez Vértiz en luto a todo el país y es que el cantante dejó un legado musical imborrable en los corazones de todos los peruanos.

Como se sabe el artista venía atravesando una enfermedad incurable y degenerativa que lo llevó a alejarse de los escenarios definitivamente sin embargo el respaldo de su familia fue fundamental para salir adelante.

Un 28 de diciembre del 2023 la vida del rockero peruano se apagó dejando un gran vacío en su familia un dolor irreparable pero satisfechos con los logros y el amor del que gozó Pedro.

Se supo que el día de su deceso su esposa Cinthya Martínez junto a sus dos hijos se encontraba fuera del Perú y el único que se quedó con el artista fue su hijo Tomás quien en todo momento estuvo a su lado sin imaginar lo que pasaría esa madrugada.

En una entrevista para el programa de Milagros Leiva, Tomás finalmente pudo revelar detalles de aquel día confesando que su padre se fue sin dolor y con su compañía.

"Yo gracias a Dios dormí junto a mi papá y bueno, él se fue conmigo, con alguien presente a su lado. Él nunca estuvo solo", relató Tomás, resaltando que si no era él, era su hermana quien dormía con el intérprete de 'Lo olvidé'. "Nunca estaba sola", resaltó.

Además, afirmó que jamás se habían puesto a conversar sobre el día de su muerte o de cuánto tiempo le quedaba, resaltando que vivían el día a día disfrutando de la compañía del músico quien hasta el final todavía podía comunicarse mediante dispositivos electrónicos.

"Yo nunca tuve el miedo o el presentimiento de que mi papá ya se iba a ir a lo largo de toda su enfermedad", indicó. "No hablábamos del minuto final en absoluto, el haber sabido que mi papá ya estaba en sus últimos días, a ninguna persona de mi familia se le hubiese ocurrido viajar, siempre hemos sido muy unidos, todos muy atentos a mi papá", acotó.

Tomás Suárez Vértiz señaló si su padre hubiera fallecido sin ningún miembro de su familia al lado, no estaría tan tranquilo como ahora lo está.

"Yo me siento bien por eso, sería otra persona si no hubiese estado yo o cualquier miembro de mi familia presente. Quizás estaría en una depresión absoluta, se fue sin sufrimiento, pero claro, también tengo mis creencias. A mi papá lo siento más presente que nunca, cada cosa buena que nos pasa es gracias a él, cada cosa que no nos pasa es gracias a él", remarcó el artista de 19 años, quien confesó que desde aquella fecha se presentan colibríes en su casa, haciéndoles recordar una de las canciones que le dedicó a su madre, 'Me elevé'.

Cabe resaltar que Tomás Suárez Vértiz tendrá su debut como cantante interpretando algunos temas propios y otros de su padre ya que considera que jamás podrá igualar o superar el talento de su progenitor.

Tomás Suárez Vértiz le dedica emotiva canción a su madre

El legado que ha dejado Pedro Suárez Vértiz continúa y esta vez a través de su hijo menor Tomás quien hace poco anunció que se dedicará a la música como solista y seguirá las enseñanzas de su padre quien en vida fue su principal maestro para amar el arte.

Es así que Tomás usó sus redes para publicar una nueva canción que ha lanzado en honor a su madre quien es una persona a la que el admira por la forma en como cuida de sus hijos y por la manera de cuidar a su padre hasta sus últimos días.

"Mamá, toda mi vida me has demostrado tu amor incondicional, por eso este Día de la Madre quiero dedicarte una canción que demuestra todo el amor que siento por ti", empezó diciendo Tomás.





Cabe resaltar que esta canción se ha realizado con motivo de incentivar una campaña por el Día de la Madre con una conocida marca de vinos, pese a ello no deja de ser especial por ser un gesto significativo de Tomás hacia su madre.

"Tú también puedes dedicarle "Incondicional" a tu mamá, solo escanea el código QR comprando tus Tabernero Gran Rosé o Borgoña Semi Seco", finalizó escribiendo en redes.

En el corto video promocional se ve al menor de los Suárez Vértiz tocando el piano con el cuadro de su madre al lado recordando todas las veces que su madre fue incondicional en su familia.

"Incondicional porque sacaste adelante a 3 hijos contra todo. Incondicional porque estuviste al lado de tu esposo en los momentos más difíciles", decía un pequeño fragmento del video.