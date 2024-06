¡Cuidado con las sorpresas! Dayanita se destapa y revela que quiere pasar una noche con Ricardo Mendoza: "Mi deseo"

¡MÁXimo anhelo! En un encuentro totalmente inesperado, Jorge Luna y Ricardo Mendoza conocieron a sus "dobles" en "JB en ATV", "Jorge Puna y Richavo Mendoza". El sketch preparado por el programa cómico fue del agrado de muchos usuarios, quienes halagaron en redes la capacidad de impro de ambos personajes. Entre otras cosas, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Dayanita se confesó y reveló su más grande deseo: pasar una noche con el ex de Mayra Goñi. ¿Qué respondió el comediante?

En la más reciente edición de "JB en ATV", Ricardo Mendoza y Jorge Luna se hicieron presentes para conocer a sus dobles, "Richavo Mendoza" y "Jorge Puna". Durante el sketch presentado, las bromas no podían faltar, pero entre broma y broma la verdad se asoma.

Como se acostumbra en su show de "Hablando Huevadas", ambos empezaron a leer algunos "papelitos" y en uno de ellos se encontraba una IMPACTANTE CONFESIÓN de amor y algo más que eso.

"Hola, tengo una nueva pareja y me acaba de oficializar en todas las redes sociales, pero, se me acaba de presentar un gran problema. Él me ha pedido la prueba del amor y yo le he dicho que para hacerlo tiene que ser con la luz apagada porque si prendemos la luz se va a llevar una gran sorpresa. ¿Prendo o no prendo la luz?", leyó Ricardo Mendoza ante la risa de todos los presentes en el set de "JB en ATV".