¡Lo sufre el Perú! Pancho Rodríguez confirma su regreso a Chile y abandona "Esto es Guerra"

¡Luto nacional! Uno de los mejores competidores en la historia de los realities de competencia en Perú es sin duda alguna Pancho Rodríguez. El chileno llegó hace varios años para ser parte de "Combate", donde rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos por su simpatía y buena aptitud física para las competencias. En el desaparecido programa, el chileno fue capitán del equipo verde y ganó varios títulos, al igual que en "Esto es Guerra", espacio donde está desde el 2019. Tras varios años en suelo nacional, el competidor sureño remeció el ambiente de "Chollywood" y confirmó su salida de EEG para emprender un nuevo reto en su país de origen: ser parte de "Ganar o Servir".

En los últimos programas, la ausencia de Pancho Rodríguez en "Esto es Guerra" fue más que evidente. El equipo de los "combatientes" se encontraba disminuido y muchos se empezaron a preguntar qué había pasado exactamente con el chico reality. Tras varios días de especulaciones, por fin, el misterio se resolvió.

Según se supo por redes sociales, Pancho Rodríguez será ahora parte del reality chileno "Ganar o Servir", espacio donde también ha competido Austin Palao, Fabio Agostini y donde hace poco partió Facundo González.

Además del post, el programa chileno realizó un revelador video junto a Pancho Rodríguez, quien confirma así su alejamiento de "Esto es Guerra" y las pantallas peruanas tras más de 10 años siendo el mejor competidor en la historia de los realities, derrotando en más de una oportunidad a Patricio Parodi, Hugo García, entre otros.

Además, aseguró estar dispuesto a encontrar el amor y se confesó muy enamorado, pero reveló uno de los principales requisitos de su próxima conquista.

"Me enamoré en un reality. Me gustan que sean intensas, pero no tóxicas", aclaró.