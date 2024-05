¿Estarán practicando? Patricio Parodi revela que quiere tener hijos con Luciana Fuster: "Lo conversamos"

¡Momento de sacar los pañales y biberones! Pese a todos los comentarios en contra al inicio de su relación, Patricio Parodi y Luciana Fuster han demostrado ser una de las parejas más sólidas de "Chollywood". Su romance marcha viento en popa y, pese a la distancia, ambos continúan más enamorados que nunca. Por ello, recientemente, el chico reality fue consultado por los planes a futuro con la reina de belleza y sorprendió al anunciar que ya han hablado de la posibilidad de tener hijos y dio mayores detalles al respecto.

Patricio Parodi quiere tener hijos con Luciana Fuster

Hace unos años, todas las críticas apuntaban al inicio de la relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. En su momento, los tiempos y las "coincidencias" de gustos con Flavia Laos, hacían de la popular "Lu" una de las personas más atacadas y cuestionadas en las redes sociales, lo que motivó incluso a que se presente llorando en una presentación de "Esto es Guerra".

Ahora, más de dos años después, ambos han demostrado que su amor es a prueba de balas y que ni la distancia podrá con ellos. Cuando todos pensaban que su relación se "enfriaría" por la partida de la Miss Grand International al extranjero para cumplir diversas actividades, ambos han demostrado todo lo contrario.

Incluso, recientemente, en una entrevista para un medio local, Patricio Parodi confesó que sigue más firme que nunca con Luciana Fuster. Asimismo, destacó que la distancia ni nada ha sido factor alguno para hacer tambalear su relación.

"Yo creo que sí, estamos pasando por un momento muy lindo y no solamente ahora sino hace 2 años y 5 meses, desde que empezamos a salir. Estamos super contentos, vivimos nuestro momento, vamos paso a paso, no queremos saltarnos etapas. [...] Mucha gente dijo 'la distancia los va a separar' y no fue así", comentó el capitán de los "Guerreros" en "Esto es Guerra".

Sin embargo, lo más sorprendente vino después cuando Parodi Costa confesó que desea tener hijos con la popular "Lu". "Lo hemos conversado, a mí me gustaría tener 2 y a ella le gustaría tener primero la mujercita y yo quiero el varoncito", poniendo como fecha un "en un futuro", demostrando así que primero cumplirán con ciertas expectativas personales para luego dar paso a encargar una familia.

Celebración a lo grande

Hace unos meses, la popular parejita cumplió dos años de amor puro y sincero. Siendo, en su momento, una de las relaciones más queridas en Esto es Guerra, ambos decidieron celebrar su segundo aniversario a lo grande y lo hicieron nada más y nada menos que en Hollywood.

Ambos compartieron videos y fotos de su visita al famoso letrero, recorrieron un observatorio local y se aventuraron en Universal Studios. Ante esto, Luciana expresó su emoción en una foto: "Mira dónde estamos en nuestro segundo aniversario. Uno de nuestros lugares favoritos: Universal Studios, pero por primera vez en Los Ángeles", señaló en sus redes la popular "Lu".

Sin duda, ambos están pasando por su mejor momento, Tanto Patricio Parodi como Luciana Fuster tienen las cosas claras y pronto podrían dar la sorpresa al anunciar la llegada de un "heredero". ¿O "heredera"?