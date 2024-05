¡Se les viene la noche! Ricardo Mendoza y Jorge Luna fueron DEMANDADOS tras polémica con sus fans

¿Y ahora? Jorge Luna y Ricardo Mendoza son la cara del show "Hablando Huev*d*s" y en las últimas horas están en boca de todos por sus polémicas declaraciones contra su público en una entrevista con Verónica Linares. Toda esta controversia ha traído "cola" y recientemente, ambos conductores lanzaron una "bomba" al señalar que han sido demandados. Según revelaron, una organización llamada "Todos contra H.H" han decidido proceder con una denuncia en su contra y contaron mayores detalles al respecto. ¿Qué dijeron?

Ricardo Mendoza y Jorge Luna son DENUNCIADOS

Hace unos días, unas "explosivas" declaraciones saltaban a los oídos de todos. Jorge Luna y Ricardo Mendoza señalaban que detestaban tomarse fotos con sus fanáticos o grabar algunos saludos, ya que esto les representaba una pérdida de tiempo total.

Toda esta polémica les generó mil y un críticas en su contra e incluso se reveló que su show "Hablando Huev*d*s" perdió varios suscriptores tras estas duras palabras. Pero, para suerte de ellos todo no quedaría ahí. Resulta que recientemente, ambos confesaron que han sido denunciados y fue un contacto en el Poder Judicial quien les dio algunos detalles al respecto.

"Una persona muy importante que tiene un cargo muy importante en el Palacio de Justicia me dice: 'Hermano, ¿Qué has hecho? Me acaba de llegar una estupidez, me acaba de llegar una demanda contra ustedes por ofender al público peruano'" , contó el ex de Mayra Goñi en la última edición de su programa "Solo queremos hablar".

Asimismo, el comediante señaló que esto habría sido obra de una organización llamada "Todos contra H.H", la cual, en un solo día, logró recolectar más de 3 mil firmas. Sin embargo, pese a los esfuerzos, esta denuncia no procedería y Ricardo Mendoza lo explicó muy a su estilo.

"Yo le pregunté en qué parte de la constitución se puede hacer una demanda por eso. 'No se puede', me dijo. 'Es la demanda más estúpida que he visto en vida'" , comentó 'Richavo'.

¿En picada?

Los famosos youtubers Jorge Luna y Ricardo Mendoza están en el centro de la polémica. Los creadores del canal "Hablando Huevadas" han perdido miles de suscriptores después de confesar que no les gusta saludar a sus fans en la calle.

Juan Moreno, analista político, reveló que "HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habrían perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal".

HH pierde suscriptores. Según estadísticas públicas del canal HH, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, habría perdido alrededor de 10 mil suscriptores en las últimas horas, según las cifras públicas que figuran en su mismo canal. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/waBfbIZCpU — Juan Alberto Moreno (@JotaMoreno24) May 7, 2024

Todo comenzó con una entrevista donde Jorge y Ricardo dijeron que preferían no detenerse a tomar fotos ni hablar con los fans que encuentran en la calle. Jorge Luna explicó claramente su postura: "No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día."

Ricardo Mendoza también se sumó, indicando que su sinceridad es lo primero, y pidió a los seguidores que entiendan que no deben nada al público. Este rechazo no les ha salido gratis, ya que muchos de sus seguidores han decidido dejar de seguirlos, sintiéndose despreciados por sus ídolos.

A este rechazo evidente en su canal de YouTube, se le suma la denuncia en el Poder Judicial. Sin duda alguna, las polémicas declaraciones que tuvieron respecto a sus fanáticos le traerán más de un problema. ¿Ricardo Mendoza y Jorge Luna podrán sobreponerse a esto?