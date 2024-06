¡Escalofriante! Yaco Eskenazi revela experiencia paranormal: "Se sentó a mi costado"

Yaco Eskenazi sorprendió a propios y extraños al revelar que vivió una experiencia paranormal en su juventud tras la muerte de su primo hermano, el esposo de Natalie Vértiz lamenta el pronto deceso de su familiar pero recalcó que fue una etapa en su vida que lo marcó.

El exchico reality narró detalles de aquel día en que fue testigo de la presencia paranormal de su familiar y que el considera que fue una despedida que le puso los pelos de punta.

Yaco Eskenazi relató uno de los episodios mas tenebrosos de su vida personal y es que el exmodelo recordó cuando atravesó el fallecimiento de su primo hermano quien a penas tenía 13 años y fue víctima de un accidente de autos, en aquel entonces Yaco solo tenía 16 años.

De acuerdo a lo contado por Eskenazi reveló que el accidente se dio lugar un 8 de agosto y su primo falleció el 10 del mismo mes, a pesar de haber tenido una relación bastante cercan el ex conductor de tv no puso asimilar su partida.

Es así que Yaco recordó que el mismo día del velorio salió con sus amigos rumbo a una peña, siendo ajeno a todo lo sucedido con su familiar pero una señal logró quebrarlo emocionalmente.

"Entré al baño, mi primo era hincha del Boys y cuando fui a orinar y levanto la mirada y él siempre escribía en sus cuadernos 'Juan SBA' y levantó la cabeza y decía 'Juan SBA' en el baño. Me rompí en ese momentos mis amigos me agarraron porque me desvanecí", dijo inicialmente.