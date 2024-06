Gabriela Herrera echa a Yahaira Plasencia con Sergio George: "Me he enterado algunas cositas"

Gabriela Herrera arremetió nuevamente contra Sergio George, insinuando que tiene un romance con Yahaira Plasencia. Estas declaraciones las hizo en el podcast 'La casa de la cumbia', donde fue invitada. Ante ello, sus declaraciones no pasaron desapercibidas por la audiencia, ya que soltó fuertes confesiones.

Recordemos que entre Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera existe una enemistad que se evidenció durante el programa Esto es Guerra en otra oportunidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gabriela Herrera y su fuerte confesión sobre Yahaira Plasencia y Sergio George

En una reciente entrevista para el podcast 'La casa de la cumbia', Gabriela Herrera se presentó y brindó detalles que pocos conocían sobre relación laboral que tuvo con Sergio George. En ese sentido, aseguró que no se siente arrepentida de no haber trabajado con el productor musical y explicó los sorprendentes motivos.

"Yo creo que no, con personas que son así exactamente. Habló pestes de una, con nombre, de Yahaira, habló pestes de ella y mírala ahora regresando a hablar con él", sostuvo Gabriela Herrera para el podcast.

Además, la cantante y bailarina reveló que George le dijo que quería reunirse con ella y con Yahaira, algo que no aceptó: "Me dijo de la nada: 'Oye, hay que juntarnos con Yahaira a tomar un café' y reunirnos en un lugar en el cual era abierto para que cualquier persona nos grabe y vieran las cosas y yo le dije: 'No, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, estoy ocupada, estoy ensayando y estoy en la estética y no tengo tiempo para reunirme con ustedes'".

Herrera contó que tuvo tal respuesta porque vio innecesario reunirse con Yahaira Plasencia: "Yo tengo que trabajar contigo (Sergio George) y no con ella". Por último, dejó entrever que entre el productor musical y la 'Reina del Totó existe una relación sentimental: "Yo he visto otra cosa, parecen pareja (...) Yo me he enterado por ahí algunas cositas, por ahí parece que no son tanto el trabajo, porque yo con una persona no tengo esas confianzas", sostuvo para la sorpresa de la entrevistadora.

Yahaira Plasencia descarta una relación con su productor

En las últimas semanas, han circulado numerosos rumores en las redes sociales sobre un posible romance entre Yahaira Plasencia y Sergio George. Frente a estas especulaciones, la salsera aclaró las dudas de sus seguidores, afirmando que solo ve a Sergio como su 'abuelito'.

"Por no decir abuelo, sería como un papá para mí. Yo adoro a Sergio, lo quiero muchísimo, pero es como un papá para mí. Incluso, me hace acordar mucho al papá de mi papá que era moreno", dijo Yahaira Plasencia para el programa de espectáculos Todo se filtra.

Además, negó rotundamente la posibilidad de una relación amorosa en el futuro, afirmando que entre ellos solo hay una buena amistad y una relación laboral. "Nunca, nunca (tendremos una relación sentimental). Sergio es como un papá para mí, olvídate. Lo quiero muchísimo y solamente hay una amistad superfuerte y (una relación) laboral", sostuvo la popular 'reina del toto'.