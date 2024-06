¡Una reina! Melissa Paredes presume sesión de fotos pre matrimoniales: "Siempre soñé con esto"

Melissa Paredes se encuentra a pocos días de dar el "SI" en el altar junto a su pareja Anthony Aranda con quien se jurará el amor eterno en agosto.

La actriz se encuentra viviendo al máximo esta etapa qué tanto había soñado a pesar de que se casa por segunda vez la actriz se mostró emocionada con llegar al altar acompañada de Antonio Aranda con quién mantiene una relación hace poco más de dos años y con quién ya tiene planes para tener su segundo bebé.

Melissa Paredes no ha dudado en registrar el proceso de los preparativos para su boda en sus redes sociales y esta vez no fue la excepción ya que la modelo publicó un pequeño reel de lo que fue su sesión de fotos previas a su matrimonio.

La actriz y el bailarín Se tomaron espectaculares fotografías en diversos escenarios presumiendo su felicidad a todos sus seguidores.

"Ufff amando. Siempre soñé con una sesión así y amo que Anthony ama verme sonreír ay ¡Es que me encantoooo!", escribió la actriz emocionada con su próxima boda junto al bailarín.

Diversos usuarios elogiaron a la feliz pareja por llegar juntos a una nueva etapa de su relación en la que ya no serán unos simples enamorados si no serán ahora marido y mujer.

"Que bello amor tienen. Es hermoso ver cuando encuentras el equilibrio perfecto y te acompaña en cada momento de tu vida", "Donde puedas ser tú, ahí es", "Me encantaron las fotos, se ve complicidad y eso es importante", "Unos muñequitos que bellos!" , fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, como todo no es color de rosa también existieron cibernautas que afirmaron que todo se trata de rating y de llamar la atención ya que esta es la segunda vez que se casa Melissa e incluso se atrevieron a firmar que pronto se van a separar por lo que la actriz no dudó en responder algunos comentarios mal intencionados.

"Tanto show porque quieren rating 😂... ya veo que no duran mucho tiempo y lo firmó" , dijo un usuario, pero Melissa no dudó en responder: "y tú serás siempre una infeliz ardida toda tu vida! Lo afirmo!".

"Todo un show como si se casará por primera vez 🤡a las finales de van a separar", dijo otra cibernauta y la actriz arremetió: "entonces xq sufres tanto?! Pasa no mas", agregó.

Más allá de las críticas negativas que recibe Melissa paredes trata de mantenerse enfocada en su felicidad y en que todo salga perfecto uno de los días más importantes de su vida.

Melissa Paredes fue vista saliendo de su despedida de soltera en un estado muy alegre. Acompañada por su prometido Anthony Aranda, Melissa habló sobre los detalles de su boda y los canjes que habrá en el evento.

El programa "Amor y Fuego" capturó a Melissa Paredes saliendo de su despedida de soltera. En las imágenes, se puede ver a Melissa tambaleándose mientras Anthony Aranda la sostenía del brazo para ayudarla a caminar. A pesar de su estado, Melissa estaba de buen humor y bromeó con los reporteros.

"Amigo, cómo me vas a sacar así en copas. Le mando un beso a Peluchín y a Gigi" , dijo entre risas, refiriéndose a los conductores del programa.

Melissa Paredes confirmó que muchos de los servicios para su boda serán canjeados, algo común entre las celebridades. Sin embargo, quiso dejar claro que el local donde se celebrará el evento no es parte de estos intercambios.

"Un poquito de ambos porque también obviamente nos buscan, pero el local no, el local no es canje, así que no mal informen", afirmó la actriz.