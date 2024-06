Micheille Soifer inaugura salón de belleza: Conoce aquí su nuevo emprendimiento

La cantante y chica reality Micheille Soifer ha vuelto a sorprender a sus seguidores, esta vez con un nuevo negocio dedicado al cuidado personal. La popular "Solcito" ha abierto las puertas de su propio salón estético y no podría estar más feliz. Aquí te contamos todos los detalles.

Micheille Soifer apuesta por la belleza. Conocida por su talento y carisma en la televisión, ha decidido dar un paso más en su carrera y convertirse en empresaria. Su nuevo salón estético, Visage Skin Boutique, se dedica a ofrecer tratamientos mínimamente invasivos para el cuidado personal.

Durante la inauguración, Micheille estuvo acompañada por su madre y varios amigos, quienes compartieron este momento tan especial.

El programa "Mande quien mande" no se perdió la inauguración de Visage Skin Boutique. Las cámaras captaron el momento en que Micheille, junto a su madre, cortó la cinta roja, dando inicio oficialmente a su nuevo negocio. La inauguración estuvo llena de alegría y reflejó el esfuerzo y dedicación que Micheille ha puesto en este proyecto.

En una entrevista con un medio local, Micheille Soifer compartió más detalles sobre su salón estético y lo que significa para ella.

Micheille también habló abiertamente sobre sus propios retoques estéticos.

"He pasado por diversos procesos y etapas, pero me siento feliz como me veo, siempre he querido sentirme mejor conmigo misma y por eso lo quiero compartir con muchas personas. Yo soy la modelo de mi propia clínica", reveló.