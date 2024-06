Jessica Newton rechaza encuentro televisivo con Magaly Medina: "No hago mi vida personal un show"

Jessica Newton, la organizadora del Miss Perú, ha sido el centro de atención tras la reciente final del certamen, donde Tatiana Calmell se coronó como la nueva representante nacional al Miss Universo. Durante una entrevista, Jessica fue consultada sobre las críticas de su examiga Magaly Medina y dejó claro que no tiene intención de encontrarse con ella en televisión.

En una entrevista con un medio local, Jessica Newton destacó el desempeño de Tatiana Calmell y negó cualquier tipo de favoritismo en el certamen.

"Ni me he acercado al jurado, eso (comentarios) es algo con lo que no voy a perder el tiempo, estoy curtida, no importa quién gane. Las chicas han hecho una magnífica labor y creo que Tatiana es una justa ganadora", afirmó Newton.